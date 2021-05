A quimera do individualismo

HOJE VOU FALAR MENOS de nomes concretos e mais do meio cultural.



Num domínio onde o predomínio do corporativo constitui a urdidura básica das relações profissionais, o capital social torna-se o elemento decisivo no acesso às oportunidades de trabalho, na satisfação das necessidades materiais e na conquista de prestígio.



O capital social manifesta-se essencialmente através da qualidade e da quantidade dos contactos, conhecimentos e amizades, das ligações com as outras pessoas (de preferência com poder e dinheiro).