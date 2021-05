Dicionário de Corporativismo Cultural

O mero percorrer destes nomes mostra que a bajulação, o engraxanço, a curvatura de espinha e o culambismo (ideologia dos lambe-cus) continuam a ter um papel preponderante no acesso às oportunidades do nosso pequeníssimo mercado cultural.

No passado 2 de maio, assistimos a mais uma inequívoca demonstração do corporativismo do meio cultural.





Nesse dia, Manuel Alberto Valente, ex-director da Vida Soviética (revista de propaganda que glorificava a ex-URSS) e ex-director editorial da Porto Editora (2008-2020), acusado de importunação sexual pela jornalista Joana Emídio Marques (JEM), declarou na sua página do Facebook: