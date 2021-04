O nosso cheiro

A questão social não é apenas uma questão de política, de economia ou de ética. É também uma questão de cheiros.



Nas relações entre as pessoas, os cheiros desempenham um papel bem mais importante do que alguns pensam.



As moléculas de odor que pairam no ar à volta das pessoas - cada ser humano transporta consigo um cheiro característico - são factores de aproximação, mas também de distanciamento social, tanto podem ser motivo de atracção como de repulsa.

Os cheiros podem ligar o que está separado e separar o que está ligado. Podem unificar ou desagregar, reunir ou dissociar, estabelecer uma ponte ou erguer uma muralha que delimita as sociabilidades mundanas.