O cérebro da paixão

Os seres humanos não são apenas as suas ideias, crenças e convicções. São também os cheiros que arrastam consigo, como histórias que se repetem e que detêm a chave do enigma que levam dentro. São a prova, superiormente filosófica (com perdão da filosofia), de que existe algo que comanda as suas vidas.

Os cheiros são a percepção mais secreta que podemos ter das coisas. São o espaço da interioridade e da intimidade, do afecto e do desejo amoroso, da infância e das recordações involuntárias.



A nossa memória olfactiva é mais forte do que a memória visual ou auditiva. Há odores que entram no nosso cérebro e não nos abandonam durante meses, anos, décadas, a vida inteira.



Cheiros em que nos reconhecemos no passado, que distinguimos desde os primeiros alvores da memória e que, por isso mesmo, têm qualquer coisa de reconfortante, que deflagram em nós aqueles processos regressivos que inspiraram Marcel Proust nos sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido.