Consultório sentimental

Não gostaria de transformar esta coluna numa espécie de correio amoroso - muito embora se trate de uma das nobres tradições da imprensa, praticada tanto por Vasco Pulido Valente (revista Kapa) como pelo brasileiro Nelson Rodrigues (que exerceu como conselheiro sentimental, sob o pseudónimo de Myrna, no jornal carioca Diário da Noite) -, mas o caso é que algumas leitoras me escreveram para discutir cada uma das ideias que sugeri a propósito de uma das questões mais polémicas do momento: a escassez de homens interessantes e disponíveis, e, por outro lado, o excesso de mulheres interessantes que procuram, sem o conseguirem, homens igualmente interessantes.Primeiro que tudo, acusam-me de meter todas as mulheres no mesmo saco. Ora, não só nunca utilizei o genérico "mulheres", como fiz questão de sublinhar que estava a falar, exclusivamente, de algumas amigas. Nunca disse - longe vá o agouro! - que o discurso da falta de criaturas interessantes prevalece em todas as mulheres ou sobre todos os outros discursos femininos. Justamente porque sei que quando abordamos a generalidade esquecemo-nos sempre de uma infinita variedade de seres, neste caso: as mulheres que escolheram o celibato, que recusam uma relação conjugal duradoura ou convencional, que não acreditam na utopia de viver em conjunto e de dormir na mesma cama; ou ainda as mulheres que querem apaixonar-se e viver um grande amor, mas não necessariamente para toda a vida. Não pretendi, pois, fazer uma fotografia de todas as solteiras e divorciadas, apenas de algumas mulheres. Procurei, isso sim, criticar a tendência delas para falarem por procuração, em nome de toda a espécie humana, e para porem os homens em fichas, dividindo-os em apenas dois tipos, os interessantes e os desinteressantes.Depois, muitas leitoras resolveram esmagar-me com mensagens descrevendo as qualidades do homem interessante. Para elas, é muito claro que ele tem de ser inteligente, sensível, atencioso, delicado, generoso, franco, com sentido de humor, alguém com quem se pode aprender, que tem coisas emocionantes para contar, que gosta de dançar, de cozinhar, de conversar e que sabe estar e ouvir. Em suma, uma máquina ambulante e sofisticada de calor humano, jovialidade, inteligência, satisfação emocional e capacidade de atender às urgências do estômago. A maioria dos homens descomprometidos, dizem-me estas leitoras, não cumpre tais requisitos. Ou não são interessantes ou são imaturos ou não querem uma relação estável.Chegaram-me também algumas notícias sobre a especialidade "homem desinteressante". Como um contraponto dialéctico daquilo que estas mulheres procuram, o tipo de cidadão desmiolado tanto pode ser o banana, aquele que se sente intimidado pelas mulheres, como aquele que precisa de mostrar que sabe mais que todos e que tem sempre razão, ou ainda aquele que se faz de vítima de tudo, que sente uma crónica dor existencial e que passa grande parte do tempo e das suas energias a discretear sobre o seu sofrimento moral.Porém, a categoria de homem mais detestada é a do cobarde. Veja-se o que me escreveu uma leitora de Oliveira do Hospital: "Andam atrás de nós, fazem- -nos sentir maravilhosas, inventam histórias para nos seduzir e de repente desaparecem, deixam de responder às mensagens, nunca mais ouvimos falar deles. Não são capazes de dizer a verdade, que não estavam interessados em mais nada senão em sexo. As mulheres, em geral, gostam de saber a verdade, preferem que lhes digam: 'Não quero um relacionamento duradouro. Gosto muito de ti, sinto-me atraído por ti, mas não quero uma relação'. As mulheres gostam de estar com homens só porque lhes apetece sexo, desde que isso esteja em cima da mesa".Parece-me justo. Ainda assim, insisto que as virtudes que o adjectivo interessante compreende variam consoante a situação socioeconómica e sociocultural de cada mulher, isto é, aquilo que elas consideram "interessante" num homem é vivido diferentemente de acordo com o lugar que ocupam na hierarquia social e com os capitais pessoais (social, escolar, económico, etc.) que possuem. Por outras palavras: o fenómeno da vida a sós e o sonho de um amor perfeito não se constroem da mesma maneira e independentemente da pertença de classe das mulheres (a inteligência de tipo académico parece ser uma qualidade valorizada por mulheres de classe média ou classe média alta).Algumas leitoras ficaram também ofendidas com a ideia (de inspiração psicanalítica) segundo a qual nunca se está apaixonado senão por uma imagem e todos sofremos o vício de nos projectarmos nas figuras que idealizamos. Desde logo, porque todas as pessoas se preocupam com a imagem de si próprias que desencadeiam nos outros (será tudo menos um acaso, por exemplo, o facto de nenhuma ter apontado, como predicados do homem interessante, o dinheiro, o prestígio, a fama ou o poder). Houve ainda quem se revoltasse contra o subtexto machista no conceito de "homem interessante", quando dava a entender que estas mulheres ficam a observar o mar, numa espécie de paralisia melancólica e claustrofóbica, aguardando que o homem interessante regresse para as salvar. Ou que elas se confundem com o vagabundo de À Espera de Godot, de Samuel Beckett (Godot, como saberão, simboliza a ausência).É importante referir que nenhuma das minhas amigas está sozinha porque quer transgredir as normas ou subverter o destino imposto pela tutela masculina e a ordem social, ou para lançar um desafio simbólico, no quadro da luta feminista, à imagem triunfante da mulher como mãe-esposa. Bem vistas as coisas, são mulheres que continuam a acreditar no imaginário, ou que sentem apenas prazer em descrever o homem ideal. Contra o que pode parecer, o nosso tempo não é um tempo em que os ideais se revelam inconsistentes ou deixaram de fazer sentido. Na verdade, o discurso destas mulheres mostra precisamente que não estamos numa época de declínio do Outro simbólico e de enfraquecimento da sua acção normativa ou orientadora na vida individual e colectiva, nem que estamos perante o naufrágio do Ideal, da sua erosão inexorável e sem retorno.Poder-se-ia até argumentar que o ideal do "homem interessante" é uma barreira simbólica contra o prazer pelo prazer como fim último da vida, contra o triunfo do desencanto cínico e narcisista; que é um modo de transgredir o imperativo do prazer compulsivo que reduz o corpo a uma máquina sexual, em que o desejo, em vez de nos libertar, nos oprime e nos reduz à escravatura (o que não longe dos cenários descritos pelo Marquês de Sade ou dos sistemas de administração e manipulação biopolítica dos corpos analisados por Michel Foucault); ou ainda que é uma declaração da capacidade de autorregeneração destas mulheres, uma recusa do carácter sexualizado do tempo social, em que os homens mais velhos continuam a ser desejáveis e as mulheres da mesma idade muito menos.De resto, esta recuperação ou persistência do ideal ou da dimensão amorosa do erotismo e do desejo representa, no fundo, a possibilidade de alcançar, graças à palavra e ao discurso, uma das formas mais antigas de prazer: a construção de narrativas nas quais expomos os nossos fracassos, os nossos pretéritos perfeitos e imperfeitos; de relatos com histórias dentro de histórias que cruzam experiências e aventuras que traduzem o movimento da vida e a agitação premente do quotidiano. E tanto faz se são falsas ou dissociadas da realidade, pois o mais importante não é saber se são verdadeiras ou não, mas sim se são eficazes, satisfatórias e reconfortantes. Morte da ficção? Bem longe disso!