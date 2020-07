Os moldes em que se processou a decisão da EGEAC de escolher Rita Rato para a direcção do Museu do Aljube vêm agravar a descrença das pessoas nas políticas de renovação e enviam uma mensagem terrível: por mais que nos empenhemos, por mais que estudemos, por mais que trabalhemos, se não possuirmos cartão de militante (do PCP ou de outro partido qualquer) ou não pertencermos aos grupos certos, dificilmente veremos os nossos esforços, a nossa persistência, o nosso afinco, a nossa tenacidade e os nossos méritos compensados.Rita Rato tinha todo o direito de concorrer para o cargo de directora do Museu do Aljube, nem tenho razões para duvidar da capacidade de trabalho que demonstrou como deputada. A questão é que, olhando para o seu percurso, onde não encontramos uma única ideia sobre museologia, história ou usos do passado, nem nada que se aproxime do trabalho de programação cultural, entre outras ausências flagrantes, ficamos sem perceber porque é que ela foi escolhida face a outros candidatos com qualificações e competências técnicas específicas para o cargo de director de Museu do Aljube.Tanto isto é assim que até a presidente do comité português do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-Portugal), Maria de Jesus Monge, se mostrou perplexa com a escolha de Rita Rato, porque – cito – "não apresenta o perfil adequado". Segundo esta especialista, "formação na área e perfil profissional são essenciais para o cargo de direcção de um museu, que precisa de conhecer as condições do meio e deter competências técnicas que vão fazer falta". De facto, as qualificações e as competências técnicas, assumem aqui particular relevância, pois são elas que abonam a favor das aptidões e do know-how dos candidatos para aplicar os projectos que o museu irá desenvolver no futuro.O grau de desespero que leva tantas pessoas altamente qualificadas, muitas delas especialistas na história da resistência ao Estado Novo, a concorrerem a este cargo não deve também ser absorvido e esquecido pelo ruído de fundo criado por esta polémica.A precariedade dos vínculos e das condições laborais explica o pânico e o melindre que se apoderou das candidatas que falaram comigo face à possibilidade de os seus nomes serem revelados. Este ambiente, contrário aos valores da liberdade e da resistência que estão no cerne do Museu do Aljube, e em nome dos quais se fez o 25 de Abril, mostra até que ponto vivemos numa sociedade tóxica, capaz de incutir terror nos mais vulneráveis, que se sentem assim perdidos num espesso cacimbo de insegurança, medo e autocensura.Uma sociedade que não promove activamente a diversificação e a rotação das oportunidades de emprego nem a mobilidade social, bloqueada por um Estado que foi entregue aos interesses particulares de alguns grupos e minorias de privilegiados (de direita, mas também de esquerda: o aristocratismo não é um exclusivo dos conservadores), é uma sociedade que continua a coarctar a liberdade de pensamento e a truncar os valores que estão na base da criação do Museu do Aljube.Uma sociedade capturada por clientelas e relações de corporativismo que não apenas monopolizam os privilégios económicos e culturais, como reproduzem a influência do estatuto social, do renome mediático, dos apelidos, das cumplicidades mundanas e das relações político-partidárias, é uma sociedade insuportável, que reprime a diversidade cultural e impõe à vida da maioria uma ética da conformidade.Neste período tão difícil, que é também de intensa desolação devido à enorme precariedade que se vive nas universidades e no campo cultural, sobretudo nas gerações das pessoas que andam hoje na casa dos quarenta e tal anos, é no mínimo desmoralizador que a escolha tenha recaído em alguém cujo percurso é inteiramente político-partidário, em detrimento de candidatos mais qualificados académica e profissionalmente.Caso Rita RatoEm Abril passado, a EGEAC, empresa municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, abriu um processo de recrutamento para escolher o novo director do Museu do Aljube Resistência e Liberdade.O anterior responsável pelo Museu, Luís Farinha, que cessou funções por ter alcançado a idade da reforma, é doutorado em História Política e Institucional (século XX) e autor de vários livros e artigos de revistas sobre revoltas republicanas contra a ditadura e o Estado Novo, sobre violência política e tribunais políticos no mesmo período, sobre a Frente Nacional Anti-Salazarista (1956-1958), sobre sindicalismo livre, fugas das cadeias da PIDE, entre outros temas; organizou exposições sobre Património Histórico e História Local, e comissariou a Exposição "Viva a República! 1910-2010", na Cordoaria Nacional (Junho a Dezembro de 2010); foi director da revista História e organizou e coordenou o Dicionário da Oposição ao Estado Novo (em colaboração com João Madeira, Fernando Rosas e Susana Martins).Entre os objectivos do Museu do Aljube, segundo o respectivo site, estão a "valorização da memória de luta contra a ditadura", da "luta contra o silenciamento desculpabilizante, e muitas vezes cúmplice, do regime ditatorial" e contra "o arbítrio e a violência", a defesa dos "valores das lutas travadas pela liberdade e pela democracia", "o resgate das memórias de luta e sofrimento", a necessidade de impor "a verdade e o exemplo sobre o silêncio e o embuste", a importância de "honrar os resistentes que ousaram empenhar-se numa luta desigual e sempre ameaçada pela perseguição e pela prisão, pela tortura, pelo exílio, pela deportação e quantas vezes pela morte". Por fim: "restituir a memória colectiva à cidadania, na sua pluralidade".Perfil e FunçõesO perfil para o cargo de direcção do Aljube incluía, como requisitos: "formação superior adequada à função (preferencialmente na área de história política e cultural contemporânea)", "experiência em funções similares (preferencialmente na área dos museus)", "experiência em programação e produção de exposições", "experiência em gestão de pessoal e equipas" (os restantes requisitos, como as "elevadas competências de relacionamento interpessoal" e o "elevado sentido de responsabilidade e de confidencialidade", são demasiado subjectivos e difíceis de mensurar para os considerar aqui). Além disso, os interessados deveriam escrever uma carta de motivação, sem qualquer explicitação relativamente ao seu conteúdo.Entre as 60 a 70 candidaturas elegíveis, foi escolhida a da ex-deputada do PCP, Rita Rato, porque "se destacou pelo projecto apresentado e pelo desempenho nas entrevistas realizadas com o júri" (comunicado da EGEAC).Para se perceber a adequação de Rita Rato para o lugar, e a passagem à fase das entrevistas, analisemos a sua trajectória profissional e intelectual. Nascida em 1983, Rita Rato é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Militante do PCP desde 2001, membro da Direcção Regional de Lisboa do mesmo partido, do qual era (ou é?) funcionária a título permanente, foi deputada à Assembleia da República entre 2009 e 2019 (XI, XII e XIII legislaturas). No âmbito desta actividade, foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e fez intervenções sobre temáticas relacionadas com as migrações (e.g. trabalho, pensões e novas gerações de emigrantes), educação e cultura.Nas legislativas de 2019, encabeçou as listas da coligação PCP-PEV no círculo eleitoral da Europa, não tendo sido eleita. Em Setembro desse ano, a CDU escolheu o espaço camarário do Museu do Aljube para uma iniciativa partidária: o lançamento dessa campanha eleitoral, tendo na altura Luís Farinha considerado a escolha da CDU para o arranque da sua campanha "um significativo sinal do vínculo do PCP-PEV para com a promoção da livre criação, fruição e acesso à cultura".Para começar, a avaliação do currículo de Rita Rato levanta várias questões. Não se lhe conhece uma linha, uma opinião, um artigo, um capítulo de livro, uma obra que nos permita aferir o seu pensamento nos domínios da memória histórica, da resistência política ou da museologia. O único indicador que nos permite uma aproximação às suas ideias sobre história política contemporânea é, por um lado, a entrevista concedida ao Correio da Manhã, a 18 de Outubro de 2009 (quando já tinha 26 anos e era deputada pelo PCP), e, por outro lado, as declarações de voto do PCP na Assembleia da República (o voto dos deputados, arrisco timidamente lembrar, é pessoalíssimo).Ao Correio da Manhã, questionada sobre as violações dos direitos humanos na China, Rita Rato respondeu que não conhecia essa realidade e que no curso de Ciência Política e Relações Internacionais não tinham abordado essas questões.Relativamente à URSS e aos Gulag, a ex-deputada do PCP – e já licenciada, repito – limitou-se a dizer: "Não sou capaz de lhe responder porque, em concreto, nunca estudei nem li nada sobre isso". Perante a insistência do jornalista, disse apenas "admito que possa ter acontecido essa experiência".Qualquer pessoa com acesso à Internet, sem precisar de ir mais longe (muito menos de ter uma licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais), pode verificar na página da Wikipedia que Gulag consistia num "sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime na União Soviética (todavia, a grande maioria era de presos políticos; no campo Gulag de Kengir, em Junho de 1954, existiam 650 presos comuns e 5200 presos políticos)".Tem sido afirmado que as declarações de Rita Rato datam de há 11 anos e que, entretanto, caso fosse novamente questionada sobre tais temas, as suas respostas seriam por certo diferentes. O que nos reconduz à actividade parlamentar de Rita Rato e às votações nas quais participou pessoalmente, em matérias relativas aos regimes da Coreia do Norte, Angola, Guiné-Equatorial etc. Votos que, enquanto deputada do PCP, subscreveu na Assembleia da República (Rita Rato podia ter votado desalinhada do seu partido, já que o voto é pessoal, sublinho: pessoal).Alguns exemplos:1) Fevereiro de 2014: o PCP votou uma deliberação que propunha que a Assembleia da República se associasse à ONU na "condenação dos crimes cometidos pelo regime norte-coreano contra o seu próprio povo e lamenta as vidas perdidas às mãos de um regime autocrático e repressivo". O voto de condenação tinha por base um relatório apresentado pela ONU onde se "acusava o regime coreano de cometer violações ‘sistemáticas, duradouras e graves’ dos direitos humanos". Entre tais práticas eram referidas "execuções públicas, violações, torturas e outras atrocidades indizíveis". Tal relatório, segundo a deliberação apresentada, baseava-se em "testemunhos e relatos de sobreviventes e dissidentes norte-coreanos". Todas as bancadas a aprovaram, à excepção da bancada do PCP – e de Rita Rato –, que votou contra.2) Novembro de 2014: a proposta de "Congratulação pelo 25.º Aniversário da Queda do Muro de Berlim" obteve o voto favorável dos subscritores (PS, PSD e CDS), o voto contra do PCP e a abstenção do PEV e do BE. Segundo uma deputada do PCP, tratou-se de "mais uma tentativa para reescrever a história e branquear a realidade actual".Março de 2016: o Parlamento reprovou, com os votos contra do PCP (e de Rita Rato), do PSD e do CDS, as propostas apresentadas pelo PS e BE de condenação à aplicação de penas de prisão aos 17 activistas angolanos por um tribunal de Luanda, entre os quais o luso-angolano Luaty Beirão, depois de terem sido julgados por co-autoria de actos preparatórios para uma rebelião e associação criminosa. O texto do BE condenava a "punição dos activistas angolanos", apelava "à libertação dos activistas detidos" e a que a tramitação do processo obedecesse "aos princípios fundadores do Estado de direito".3) Março de 2019: PCP opôs-se ao voto de preocupação pela situação no Tibete apresentado pelo PS.Junho de 2019: a bancada do PCP opôs-se aos dois votos de pesar em memória das vítimas de Tiananmen. Segundo notícia do Diário de Notícias, "quer o texto apresentado pelo PAN, quer aquele que foi apresentado pelo CDS contaram com os votos favoráveis do PSD, PS, BE, CDS, PEV (parceiros de coligação dos comunistas), PAN e o deputado não-inscrito, Paulo Trigo Pereira. Só o PCP se levantou contra". Para o PAN, "o número de pessoas assassinadas continua a ser um assunto tabu, sendo que, volvidos 30 anos, não se conhece o número efetivo de vítimas que variará entre algumas centenas ou uma dezena de milhar de mortos", concluindo que "a emoção e o luto foram reprimidos pelo Governo chinês e até hoje as vítimas, diretas e indiretas, são censuradas e perseguidas".4) Junho de 2019: PCP opõe-se ao voto de pesar em memória das vítimas do regime comunista da República Democrática Alemã.5) Julho de 2019: PCP vota contra a proposta, subscrita pelo PAN e pelo PS, de condenação pela perseguição aos Uigures pela China.6) Julho de 2019: PCP vota contra a proposta (do PAN e do PS) de condenação pela manutenção e aplicação da pena de morte por parte da Guiné-Equatorial.Como se vê, estas posições constituem a matriz e o fundamento intelectual de Rita Rato sobre regimes autoritários, resistência às ditaduras, luta pela liberdade e prisões políticas (além de mostrarem que o PCP é incapaz de criticar frontalmente o estalinismo) e podem legitimamente entrar na discussão sobre as qualidades da candidata para dirigir este museu. Um museu, não esqueçamos, cuja missão reside na valorização da "memória de luta contra a ditadura", "contra o silenciamento desculpabilizante, e muitas vezes cúmplice, do regime ditatorial" e contra "o arbítrio e a violência", e, por outro lado, na defesa dos "valores das lutas travadas pela liberdade e pela democracia", bem como na recuperação das "memórias de luta e sofrimento" daqueles que "ousaram empenhar-se numa luta desigual e sempre ameaçada pela perseguição e pela prisão, pela tortura, pelo exílio, pela deportação e quantas vezes pela morte" (citações do site do Museu do Aljube).A directora de um museu cuja razão de ser é a memória da perseguição e da repressão políticas, bem como a causa da liberdade de pensamento e de crítica, pode e deve ser avaliada pelo confronto com estes pontos de vista. Como refere Mário Moura, professor na FBAUP (História Crítica do Design, Tipografia, Edição), investigador, crítico e autor do livro O Design que o Design Não Vê, "acharia bastante estranho que a pessoa responsável por um museu dedicado aos campos de concentração Nazis tivesse feito declarações que minimizassem ou revelassem desconhecimento deliberado no que diz respeito ao sofrimento de pessoas LGBT, de etnia cigana ou dentro do espectro do autismo. Todas estas pessoas foram também perseguidas e exterminadas pelos Nazis. Como o foram comunistas, socialistas e social-democratas. Embora o grosso do extermínio tenha sido praticado sobre judeus, não se pode esquecer ou omitir este facto".Além disso, continua Mário Moura, "o campo de concentração e a prisão política têm a sua própria história que ultrapassa as divisões tradicionais de esquerda e direita. Condenar a priori a ideia de que é possível estabelecer pontos de ligação entre os gulags e as prisões de Salazar é estranho – e é com essa negação que se começa a politizar de modo muito criticável este cargo".Em relação às competências técnicas – "experiência em funções similares (preferencialmente na área dos museus)" e à "experiência em programação e produção de exposições" – o currículo de Rita Rato é omisso.Não conheço todos os que se apresentaram a concurso, mas falei com perto de oito candidatas (sim, apenas mulheres). Nenhuma delas quis dar a cara, preferiram remeter-se ao anonimato, com medo de represálias ou de serem prejudicadas em termos profissionais ou em futuras candidaturas a este e a outros cargos (sim, o 25 de Abril ainda não chegou a muitos lados). Todas essas pessoas possuem qualificações académicas, técnicas e profissionais muito superiores às apresentadas por Rita Rato (que se resumem, convenhamos, à licenciatura e ao trabalho parlamentar; para termos uma ideia mais clara do que estamos a falar, compare-se o percurso do ex-director do museu, Luís Farinha, com o de Rita Rato…).Uma vez que não fui autorizado a revelar os seus nomes e os respectivos currículos, limito-me a uma perspectiva de conjunto das qualificações destas candidatas: doutoradas em diferentes domínios, com predominância do curso de História; anos de investigação, publicação de artigos de revistas e livros em áreas como resistência política, estudos de género (por exemplo, as mulheres na clandestinidade comunista), história oral e políticas de memória, luta armada, direitos humanos e movimentos sociais, anticolonialismo e oposição ao regime de Salazar-Caetano, etc.; experiência na organização de exposições, percurso profissional em gestão e direcção de museus (uma das candidatas dirige actualmente um museu em Lisboa e outra trabalha no departamento de museus de uma autarquia, estando habituada a trabalhar em rede com instituições e interlocutores da área); organização de colóquios e gestão de equipas de investigadores em projectos nacionais e internacionais; trabalho intensivo em recolha de testemunhos e histórias de vida de combatentes e resistentes antifascistas; trabalho em arquivística (por exemplo, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical), etc. Estas candidatas cumprem amplamente os requisitos do perfil publicitado pela EGEAC, muito mais do que a seleccionada para o cargo.Não deixa de ser curioso que os responsáveis pelo concurso tenham reconhecido, implicitamente, que o currículo de Rita Rato era insuficiente para o cargo: aos jornalistas, a presidente da EGEAC, Joana Gomes Cardoso desvalorizou a ausência de qualificações específicas para dirigir o Museu do Aljube, pois este "conta com uma equipa com sólida formação académica e científica que continuará a apoiar a nova direcção, assim como o Conselho Consultivo do Museu, do qual fará parte Luís Farinha".O anúncio da EGEAC avisava também que "as pessoas interessadas que preencham os requisitos [deviam] enviar, até às 23h59 do dia 17 de maio de 2020, em língua portuguesa, o seu curriculum vitae atualizado e detalhado, acompanhado de carta de motivação". Embora em nenhuma alínea se pedisse aos candidatos que apresentassem um projecto com linhas estratégicas para o museu e exemplos de programação cultural que nele gostariam de implementar, as declarações dos responsáveis pela EGEAC dão a entender que tal era necessário: "Foi uma candidatura muito improvável, mas a que apresentou o projeto mais consistente", disse ao Diário de Notícias um dos membros do júri.Noutro comunicado, a EGEAC refere que Rita Rato "se destacou pelo projeto apresentado e pelo desempenho nas entrevistas realizadas com o júri". E a presidente do Conselho de Administração da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, afirmou que a ex-deputada comunista se distinguiu por ter defendido "uma visão integrada para o museu, incluindo uma proposta de programação relacionada com temáticas de liberdades contemporâneas, como políticas de género e de desigualdade social e étnica".Uma vez que ninguém estava informado acerca da importância desse elemento de avaliação, decisivo ao ponto de se sobrepor à avaliação do percurso profissional dos restantes candidatos, não se percebe a referência ao esse misterioso "projecto" ou à "proposta de programação" que Rita Rato terá incluído na sua carta de motivação.É que, sublinhe-se, nem o "projecto" nem a "proposta de programação" faziam parte do rol dos critérios de selecção indicados pela EGEAC. Uma carta de motivação, à partida, serviria para indicar aos elementos do júri de que modo a sua trajectória biográfica, intelectual e profissional se ajusta ao cargo que pretende ocupar, as razões que o levaram a interessar-se por temáticas como a resistência ao fascismo, experiência museológica e de gestão cultural, etc. Apesar disso, alguns destes candidatos referiram nessas cartas de motivação, sem aprofundar (porque tal não era exigido), a necessidade de o museu, por exemplo, inscrever na sua actividade a luta anti-colonial e políticas de memorialização para a cidade, a importância de atrair novos públicos, dinamizar os arquivos da CML e da Torre do Tombo, e desenvolver uma postura interdisciplinar.Coisa bem diferente é vir afirmar agora, a posteriori, que os candidatos deveriam ter apresentado propostas concretas relativamente aos objectivos estratégicos do Museu e que, por o não terem feito, foram prejudicados face à única candidatura que, pelos vistos, vislumbrou a importância de apresentar um "projecto" / "proposta de programação" para o museu. Só por isto, o júri ou a presidente da EGEAC deveriam revelar o conteúdo da carta de motivação da candidatura de Rita Rato.O júri era composto por Luís Farinha, anterior director, e três elementos das chefias da EGEAC: Joana Gomes Cardoso (presidente), Manuel Bairrão Oleiro (assessor para a área do património e dos museus) e Joaquim René (director de recursos humanos). Segundo Joana Gomes Cardoso, "o processo de recrutamento contou com a participação activa do anterior director do Museu do Aljube", o que não é inteiramente verdade, pois as candidatas que contactei disseram-me que Luís Farinha nunca esteve presente nas entrevistas. A justificação dada foi sempre a mesma: "razões pessoais". Era importante, por isso, que Luís Farinha esclarecesse se esteve presente, ou não, nas entrevistas. Tal como seria importante saber se o conselho consultivo do Museu do Aljube foi ouvido. Se não foi, deveria pronunciar-se agora.Só nas entrevistas, que duraram entre 20 e 30 minutos, é que os candidatos foram confrontados directamente com algumas breves questões sobre a programação do museu. Uma das candidatas respondeu com a necessidade de alargar o âmbito cronológico do museu, trazendo-o para a contemporaneidade, nomeadamente para o processo revolucionário (PREC), onde a questão da liberdade poderia ser aprofundada e desenvolvida, contrabalançando assim o peso excessivo que tem sido colocado na resistência, em detrimento da palavra liberdade (o Museu do Aljube não deveria oferecer apenas uma reflexão sobre a resistência política, mas também sobre a liberdade política).Outra candidata confessou que na entrevista não lhe perguntaram que programa ou planos defendia para o museu, apenas qual seria, caso fosse escolhida, a primeira exposição que iria organizar, ao que ela respondeu "uma exposição sobre a luta colonial" (o que faria todo o sentido, pois Joaquim Pinto de Andrade, por exemplo, esteve preso nos "curros" do Aljube).Nas entrevistas, em geral, estes candidatos discorreram sobre as vantagens de mudar a linguagem do museu, de modo a atingir novos públicos, em particular os mais jovens, e não apenas os resistentes antifascistas (o museu deve falar para o futuro, numa linguagem actualizada, e não apenas para os antifascistas); referiram a importância de se reavaliar periodicamente os conteúdos das exposições, dando destaque ao papel das mulheres na resistência ao Estado Novo, bem como de repensar e actualizar a exposição permanente do museu; falaram sobre o que podia ser melhorado no museu, situando-o no contexto patrimonial nacional e internacional; consideraram-se com capacidade para dirigir equipas, visto que já tinham liderado grupos de trabalho em autarquias e equipas de investigação, nacionais e internacionais, no âmbito de projectos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), etc.Em suma, custa a acreditar que dezenas de pessoas com tantas competências específicas para o cargo (e com currículos muito superiores à escolhida) não tenham exposto sugestões e ideias originais, proveitosas e de grande alcance para a renovação e melhoria do museu.Estatuto da EGEACA EGEAC é uma empresa financiada a 100% por dinheiros públicos, mas regida por direito privado. O que significa que podia nomear o/a director/a, abdicando de qualquer processo de recrutamento. Uma vez que não se trata de um concurso público, a EGEAC não é obrigada a revelar as actas do júri e é livre para determinar os métodos de selecção e o valor intrínseco atribuído a cada alínea da candidatura, sem que os concorrentes disso tenham de ser informados. Por exemplo, podem decidir, a meio do processo de recrutamento, que um "projecto fantasma", que não era critério de selecção, se torne decisivo, eliminando os restantes candidatos.O facto, porém, de o direito privado permitir à EGEAC não especificar os critérios de selecção, não nos deve inibir de escrutinar o funcionamento da empresa nem de discutir alguns aspectos dos estatutos (como alguém disse nas redes sociais: "As contratações ou nomeações para lugares com responsabilidade sobre o que é público são como as estátuas. Discutem-se"), pedir esclarecimentos aos responsáveis, nomeadamente sobre a questão do "projecto" e do desempenho na entrevista (nenhum deles anunciado); sobre as razões que levaram o júri, já depois de os candidatos se terem apresentado a "concurso", a decidir que esses dois critérios (não anunciados, repito) eram mais importantes que os explicitados quando anunciaram o processo de recrutamento. Além disso, há um princípio de transparência administrativa – e política – que um regime democrático deve salvaguardar…Se o "projecto" e o "desempenho na entrevista" eram cruciais, isso deveria ter ficado muito claro desde o início. Não apenas porque garantia uma maior igualdade de oportunidades, como também porque evitaria a acritude gerada nos últimos dias. Como nada disso foi feito, é legítimo concluir que o perfil dos candidatos indicado pela EGEAC era, afinal, secundário ou pouco relevante.Que a EGEAC esteja ao abrigo do direito privado não pode servir de argumento para justificar semelhante arbitrariedade nas regras definidas (quer as funções exercidas pela direcção do museu, quer o perfil dos candidatos apontam quase exclusivamente para a necessidade de possuir competências técnicas, bem como formação e experiência na área). Tal como não pode isentar a empresa de apresentar explicações plausíveis e concretas a respeito dos critérios e do cariz da sua aplicação (as declarações incipientes e ambíguas divulgadas pelos órgãos de comunicação social são muitíssimo reveladoras da concepção majestática que os seus dirigentes fazem dos cargos que ocupam).Por exemplo, se a experiência preferencial na área dos museus, dos arquivos, bibliotecas, centros de documentação, conservação e restauro, ou em programação e produção de exposições – ao Observador, Catarina Vaz Pinto declarou que a direcção do museu não tem de ter "necessariamente perfil académico ou museológico" –, para quê referir tudo isso nas funções e no perfil? Se não davam preferência a quem tivesse experiência específica nas áreas da museologia e da gestão cultural, porquê explicitá-lo?Por outro lado, por que razão o júri deste processo de recrutamento, para um cargo estipendiado pelos cofres nacionais, foi constituído apenas por "gente da casa", como referiu Luís Raposo, o presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM Europa)? Segundo ele, os júris para cargos públicos devem incluir, maioritariamente, elementos independentes.A EGEAC é uma empresa pública que gere espaços públicos financiada com dinheiros públicos. Razão mais que suficiente para querermos perceber o funcionamento destes processos, para exigirmos maior transparência (não apenas neste caso, mas também nos contratos por ajuste directo em que a EGEAC tem sido pródiga e que já aqui denunciei há alguns meses). São direitos de todos e dos quais nunca devemos abdicar. Foi para isso, ou também foi para isso, que se fez o 25 de Abril.João Pedro George