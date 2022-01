Alta roda 2

Todo catita, aperaltado para o 5.º aniversário da editora Contraponto, mandei parar um táxi. Pedi que me levasse à entrada principal do Hotel Ritz.



Abri um pouco a janela, para sorver a brisa daquele histórico 13 de Dezembro. Senti-me possuído por uma felicidade desconhecida: o facto de saber que ia a caminho de um encontro directo com Ágata Roquette, Luísa Castel-Branco, Tony Carreira ou Teresa Guilherme provocava-me uma excitação, um arrepio que me percorria da espinha dorsal até à planta dos pés.



Com o táxi a trepidar e a gemer, em plena confrontação urbana, olhando através da janela o movimento dos carros e das pessoas, tudo parecia ser uma fonte inesgotável de beleza: as intermináveis filas de automóveis, o pára-arranca, a mania de buzinar, os condutores que saltam impunemente os semáforos e as passadeiras para peões, que conduzem enquanto consultam o automóvel, etc.