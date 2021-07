Não, não sorriam. A barba é um tema profundo e sério. Eu uso uma há mais de 20 anos e sei do que falo. O meu avô paterno, tal como o filho dele (meu pai), também usavam. É uma tradição que ficou na família, não me perguntem porquê.



A barba envolve muito mais do que simplesmente questões biológicas. Não é apenas matéria orgânica produzida por processos fisiológicos, ou apenas pilosidade que nasce de maneira natural na cara dos bípedes.



É sempre moldada, preparada, processada, lavada, hidratada, aparada, penteada, trabalhada por mãos humanas. Práticas que modificam a sua forma, aparência e volume, e que socializam a barba, fazem dela um tema riquíssimo de sugestões, um veículo de mensagens significativas acerca do eu e dos outros, da sociedade e dos seus códigos ou valores culturais.