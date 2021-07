Pilosidades

Há certos temas que solicitam a nossa atenção de forma recorrente. A pilosidade humana é um deles.



Conforme opinam os entendidos, as pessoas são "macacos nus" ou "bípedes implumes". No entanto, o nosso corpo parece ter no interior um manancial subterrâneo de onde não param de brotar pêlos.



Pêlos eriçados como os das escovas de dentes, que assomam nos orifícios do nariz e das orelhas. Pêlos emaranhados que sobressaem do peito dos homens quando andam com o colarinho da camisa aberto. Pêlos encaracolados que vicejam abaixo do umbigo e desaparecem no interior das calças. Pêlos que crescem nas axilas, em proporções assustadoras, tipo floresta da Amazónia.