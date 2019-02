Uma professora a apanhar bonés

A carregar o podcast ...

Num teste de inglês de 11º ano, na Escola Secundária de Santa Maria da Feira, uma professora perguntou quais destes acessórios — mala, gravata, boné, collants, colar, cachecol e cinto — são para homem, mulher ou ambos.Eduardo Couto, um dos alunos, respondeu o mesmo para todos: ambos.A professora considerou três erradas. Quais?Gravata, boné e collants, diz a professora, não são para ambos.Segundo a versão do aluno, após tentar debater a correção foi ameaçado com falta disciplinar. Essa parte não posso confirmar, mas o screenshot que Eduardo publicou com a correção do teste comprova o resto. A pergunta parece do século XVII, mas não está escrita num papiro com um carimbo da dinastia de D. João V. Está impressa numa folha A4, com o texto em verdana, num teste de inglês de 2019.Como não tive acesso aos critérios de correção, tenho esperança que a professora considere que gravata, boné e collants são, todos eles, acessórios para homem. Eu, pelo menos, já os usei a todos. E não estarei a mentir se disser que usei mais vezes collants do que gravata.Não deixa de ser curioso que uma professora diga que boné não é para ambos, já que me lembro de ver (e bem) a FENPROF a distribuir bonés por homens e mulheres manifestantes numa solarenga greve dos professores.Não domino o plano curricular da disciplina de Inglês de 11º ano, mas até já consigo antecipar uma possível questão do próximo teste desta professora: "Quais destes locais são para homem, para mulher ou para ambos? Escola; Universidade; Assembleia de voto; Cozinha".Enfim, logo agora que o Brexit até estava a acalmar. Se os britânicos descobrem que, em Portugal, há uma professora de Inglês a fazer este tipo de perguntas, são bem capazes de querer fazer as malas e abandonar de vez a Europa. Pelo menos as malas, segunda a professora, ainda dão para homem e mulher.