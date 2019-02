Católica Lisbon School of Dívidas & Falcatruas

Tal como outras privadas, a Católica cobra propinas. A diferença é que, diz a TVI, é a única instituição de ensino particular "que beneficia de uma isenção fiscal atribuída por decreto-lei". A mesma reportagem diz ainda que a universidade pode ser obrigada a devolver todo o dinheiro com juros.

Tantas vezes catalogada como uma universidade de betinhos, a Católica tem aqui a derradeira oportunidade de se aproveitar desse estereótipo para equilibrar as contas. Até imagino as medidas austeras que já devem estar a ser pensadas pelo board da universidade:

- Imposto sobre o valor acrescentado de dar mais do que um beijinho per capita;

- Abono de família apenas para alunos que tratam os pais de amigos por tios;

- Imposto de Poluição sobre a libertação prolongada e repetida da palavra "tsipo", cuja emissão é prejudicial para a Camada de Nervos;

- Imposto Automóvel sobre alunos que vão para a faculdade no SUV dos pais;

- Incentivo à importação de apelidos anglo-saxónicos, estando os apelidos francófonos com dupla consoante isentos de qualquer taxa de desalfandegamento;

- Criação de um Imposto Único de Circulação de boatos sobre a Nova SBE;

- Isenção de IRS apenas para os alunos ao abrigo do Art. 9 por integrarem o instagram "Brazas da Católica Lisbon";

- Substituição do IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis) pelo IMSPQGULNBCUMDFKEDCSFPDI (Imposto Municipal Sobre Pessoas Que Guardam Um Lugar Na Biblioteca Com Uma Mochila Da Fjallraven Kanken E Desaparecem Como Se Fossem Proprietárias Desse Imóvel).

- Instalação de Portagens SCUT na entrada para o mercado de trabalho por via cunha.

Seguindo este plano rigorosamente, não duvido que a Católica consiga equilibrar a dívida num prazo que pode variar entre os 5 anos e os 12 apelidos.