Comprar casa: estou numa relação com o banco

Que comprar casa não está fácil, já sabemos.



Não faltam artigos com gráficos vertiginosos que nos mostram o preço galopante do metro quadrado em Lisboa.



Ainda que o preço seja uma variável determinante, permanece por discutir a outra questão: o crédito habitação.



A menos que tenha fortuna pessoal, o comprador terá de pedir empréstimo. É aqui que as coisas complicam.



Os bancos emprestam cada vez menos. Em poucos meses, o tecto do empréstimo passou de 100% para 90% do valor de avaliação. Os créditos a 50 anos já não existem, o máximo permitido por lei está nos 40 anos. Desde o dia 1 de Agosto que as prestações mensais do empréstimo só podem ir até 50% do rendimento mensal do comprador. A cada mês o cenário piora. Onde é que isto pára? Não é fácil antecipar os próximos moves do Banco de Portugal, mas não me surpreenderia que em 2028 os bancos já só pudessem conceder empréstimos até 25€ em moedas de plástico para colocar nos carrinhos do supermercado, mediante envio de carta registada com a mensagem encriptada: "sóce, tens trocos?".



As coisas complicam ainda mais para os trabalhadores independentes — o meu caso. Os bancos ainda não compreendem o conceito. Sem contrato laboral por conta de outrem, vai dar raia. Até pode ser um trabalhador com uma profissão liberal de pouco risco, que aos olhos do banco será visto como um trapezista do Cardinalli que faz malabarismo com fogo suspenso num fio de nylon.



É por isso que antes de emprestar, o banco quer saber tudo sobre nós: o nome, a idade, a morada, o agregado familiar, os extratos bancários, os rendimentos, os rendimentos dos pais, o IRS do último ano, do penúltimo, do antepenúltimo, e já agora o IRS dos pais no último ano, no penúltimo, no antepenúltimo, as despesas correntes, os créditos contraídos, e todos os outros documentos que testemunhem que estamos na presença de uma pessoa que sim senhor. A documentação solicitada é, a cada mês que passa, mais exigente. Temo que daqui a pouco tempo, para conseguir o empréstimo, nos seja exigido revelar ainda o tipo de sangue, a série preferida da Netflix, o prato favorito à base de courgette, o clube do coração da 2ª liga cipriota e a posição predileta do Kamasutra.



Está claro que, para efeitos de análise de risco, os bancos precisam de o fazer.



Há, no entanto, uma clivagem de tratamento para com o trabalhador dependente e o trabalhador independente. A relação "banco-trabalhador dependente" é uma relação formal, distante, cumprindo os requisitos mínimos para conceder o empréstimo.



A relação "banco-trabalhador independente" é uma relação. No verdadeiro sentido da palavra.



Após três sólidos meses de crédito habitação, sinto que estou numa relação amorosa com o banco. O banco conhece os meus pais, sabe que comprei um desumidificador em 2014 e até já abrimos conta conjunta. E ainda nem me levou a jantar. As coisas estão a avançar muito depressa. Não me surpreenderia se o gestor de conta, possuído por uma crise de ciumeira, me pedisse o telemóvel para ver as mensagens no direct do instagram.



Fui ao banco pedir empréstimo para comprar uma casa mas voltei de lá com uma relação para gerir. A euribor tem flutuado menos do que o humor do gestor de conta. O spreaddas discussões é o mais alto do mercado. A prestação mensal é inferior à prestação de esclarecimentos de que sou alvo. A taxa de esforço do empréstimo não é nada comparada com a taxa de esforço para parecer confortável com perguntas confidenciais. Não está a ser fácil. Eu só queria uma boa taxa de juro, mas o banco quer que eu jure amor para sempre.



