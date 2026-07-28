Esta é a história de um pai que começa a estar velhinho, as doenças aparecem, o andar e o pensar tornam-se mais lentos e, na sua filha, Gaia, um leve tremor começa a surgir; esse pressentimento (pré-sentimento) de que algo vai acontecer que aponta para um corte brusco. A este corte brusco, a esta passagem súbita de 1 para zero, de existir para não existir, chama-se morte e não é uma surpresa, embora seja inaceitável, quando, acima do mais, chega aos que amamos. Há uma notícia que fala então de Gaia Alari, este é o seu nome, uma artista italiana de 36 anos, habitante de Bérgamo. Esta artista, diante da lenta fragilização paterna que anuncia a rápida passagem para esse 2.º mundo, o mundo em que há bem mais humanos do que na Terra (a terra dos mortos quantos muitos milhões terá?). Pois bem, a filha, como boa filha, começou a preparar formas de aliviar a dor da perda e informou-se sobre os Death Bots, a indústria, que começa a ser milionária, “da vida digital depois da morte”. Morre o corpo, mas fica um duplo, esse duplo que tanto preencheu a literatura e o cinema.

Subscrição Mensal da Imortalidade: É Barato