Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
05 de maio de 2026 às 23:00

Ensaio geral ficcional e delirante sobre a questão das notícias

Um dia sem notícias seria realmente assustador. Seria, na verdade, um dia sem acontecimentos; seria, de alguma maneira, o dia a seguir ao apocalipse.

As notícias são coisas que andam no ar e ocupam o espaço por vezes do oxigénio, por vezes do monóxido de carbono.

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