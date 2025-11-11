Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
11 de novembro de 2025 às 23:00

As miseráveis cidades que não têm lugar para o meu avião particular

A propósito da notícia recente, terrível, assustadora: “Web Summit alerta para falta de 'slots' para jatos privados em Lisboa e desvia alguns aviões para Espanha.” Este alerta da web summit, (ligaram as sirenes?) no meio de tanta dificuldade económica de tanta gente, é assombroso.

Há qualquer coisa de bolha obscena parada e em movimento. Dois mundos criados que não comunicam entre si – os muitos ricos e os outros, os que lá se vão tentando aguentar na economia do possível. E os muitos ricos estão a perder a cabeça e os olhinhos. Já não veem o outro mundo. Há hoje milionários e tudo o resto é o outro mundo, que já não é terceiro, mas 2º mundo compacto e sem esperança. Há duas Terras, dois planetas: um, habitado pelos milionários; o outro, pelos biliões de pessoas que sobram.

Tópicos Parques Economia Televisão Pobreza Lisboa Organização das Nações Unidas Espanha
