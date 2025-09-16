Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
16 de setembro de 2025 às 23:00

Onde é que não estão os 395 mil milhões de dólares de Larry Ellison?

A competição infinita, centrada no humano “o mais” – o mais rápido, o mais alto, o mais não sei quê –, alojou-se, no centro do capitalismo, na figura do “humano mais rico do mundo”. Este passou a ser o grande concurso anual

Há uma espécie de competição absoluta no ser humano e na sociedade. Está tudo em corrida – de 100 metros ou de maratona ou de outra coisa qualquer. Não é apenas no desporto que se procura o mais rápido, o mais alto, o mais longe. Essas façanhas físicas foram, durante muito tempo, as grandes referências. Quem é o mais forte do planeta? Quem é o mais corajoso – se tal fosse possível definir? Mas, historicamente, o que aconteceu foi que as façanhas físicas passaram e ficaram no desporto. É aí que continuamos a tentar bater o recorde de Bolt, o homem mais rápido do mundo.

