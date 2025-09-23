Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
23 de setembro de 2025 às 23:00

Deus e o diabo – mas também a beleza

Há quem diga, em tom lúdico, que talvez ninguém tenha mudado tanto o curso da história como os historiadores. Mas tal é claramente um exagero. Trump aí está para o provar. Deus e o Diabo recebem, em 2025, na mesma folha de salários.

Há quem diga, em tom lúdico, que talvez ninguém tenha mudado tanto o curso da história como os historiadores. Mas tal é claramente um exagero. Infelizmente, temos bons e maus exemplos, em 2025, de como algumas pessoas são determinantes na História, no “discurso” e no “curso” dos acontecimentos. E não é por acaso, diga-se, que estas duas palavras são irmãs. O "discurso" sobre as coisas determina muito o "curso" das coisas. As palavras, por exemplo, de Trump, são uma espécie de abracadabra, fazem com que o mundo se altere. Um abracadabra quase sempre perverso e sem ponta de empatia - mas abracadabra, sim, as portas abrem-se e fecham-se num segundo com algumas palavras.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

Menu shortcuts

Deus e o diabo – mas também a beleza