Vigiar os fundos europeus 20-08-2020 A nova procuradoria-geral europeia tem a missão de fiscalizar os fundos que vão ser distribuídos para enfrentar a crise criada pela pandemia. Os países envolvidos optaram por um perfil operacional para os seus representantes. Portugal, nem por isso

O banquete dos abutres no Novo Banco 13-08-2020 Podem defender a legalidade da venda de ativos do Novo Banco a preços de saldo, mas o que ali está a passar-se, verdadeiramente, é um banquete de abutres. Um festim por conta do dinheiro dos portugueses

O pior já passou? 06-08-2020 O Governo entrou na fase de empurrar os problemas com a barriga enquanto espera que a bazuca do dinheiro europeu seja disparada. Com muita propaganda à mistura

Deixem-nos trabalhar 30-07-2020 A crise de Covid que vivemos exige mais política e mais democracia, mais debate e mais escrutínio, não a sua redução a uma paródia de compadres que fingem em público divergências que apenas alimentam as cumplicidades privadas. Tem sido essa a matriz do relacionamento entre António Costa e Rui Rio

O gangue de Salgado 23-07-2020 Salgado era o senhor absoluto do mundo que criou nos últimos 30 anos. Todos os políticos, jornalistas, gestores a quem pagou eram empregados seus. Meros prestadores de serviços

Lágrimas por Mexia 16-07-2020 Um numeroso exército na opinião publicada discute o juiz e não essa bizarria de termos uma grande empresa e o seu CEO suspeitos de comprarem um ministro da República

Da TAP à EDP 09-07-2020 Governos frágeis, rodeados de facilitadores dos respetivos partidos que os formaram e formam, têm hipotecado o futuro de sucessivas gerações de portugueses com negócios totalmente ruinosos, como o BPN, Novo Banco, Banif, Cimpor, PT e a TAP

A Covid vai salvar o Estado Social? (3) 02-07-2020 Se continuarmos a não responder às necessidades de financiamento do Estado Social não adianta alimentar ilusões. Não só não chegaremos a lado nenhum como perderemos o pouco que temos na saúde, na educação e na segurança social

A covid-19 vai salvar o Estado Social (2) 25-06-2020 A geringonça devolveu dinheiro e direitos aos trabalhadores, depois do desastre de Sócrates e da austeridade da troika, mas não reformou nenhum dos pilares do Estado Social.

A Covid-19 salva o Estado Social? (1) 18-06-2020 Governos de esquerda e de direita foram incapazes de reformar as funções do Estado e de criar uma tributação minimamente justa (os cerca de mil contribuintes com rendimentos superiores a 5 milhões de euros e 25 milhões de património pagaram menos de 0,5% de imposto).

A história é sempre a mesma 09-06-2020 Do lado da política, as elites que têm governado o País sempre olharam para a justiça como ela era vista no tempo das grandes ideologias do século XX: um instrumento criado por quem domina para tomar conta dos dominados.

Que a bazuca não nos rebente nas mãos 04-06-2020 Portugal pode receber nos próximos anos tanto dinheiro europeu como o que veio para Portugal depois da adesão à Europa. Para evitar um novo assalto do século deveria criar já mecanismos de prevenção criminal

O que vale Ana Gomes na corrida a Belém 28-05-2020 Ana Gomes dificilmente ganhará a Marcelo, mas pode simbolizar, na próxima campanha presidencial, a política que deve colocar-se sempre do lado dos eleitores, contribuintes e utentes de serviços públicos, que somos todos nós

A saída de Centeno e o tsunâmi que aí vem 21-05-2020 Pedir civismo aos portugueses no regresso aos restaurantes e às praias é fácil. Difícil será o que lhes terão de dizer caso a crise económica e o tsunâmi venham lá para setembro, quando acabarem as moratórias dos créditos

Rui Rio, o capataz da fabriqueta 14-05-2020 O capataz do PSD é um razoável contabilista mas não um líder com visão estratégica e suficiente apego a uma ideia de democracia pluralista, assente na liberdade de expressão, de imprensa e na separação de poderes. Rio, em certo sentido, é muito mais perigoso do que Ventura