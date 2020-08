ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

Espantosamente, há muita gente espantada (passe a redundância) com o que está a acontecer no Novo Banco. Uns com as negociatas que temos vindo a conhecer. Outros com a alegada legalidade das operações de venda de ativos, por serem autorizados pelo Fundo de Resolução, conhecidas – e, portanto, autorizadas – pelo Banco de Portugal. Outros ainda pelo facto de as ditas operações constarem do contrato de venda à Lone Star, etc., etc. O espanto em Portugal sempre foi uma espécie de pantomima, o instrumento de uma pequena propensão para a farsa.