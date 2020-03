ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Não é a primeira vez que um caso da justiça portuguesa me transporta para a evocação de Corrado Carnevale, um antigo juiz do Supremo Tribunal de Justiça italiano. Este juiz, nascido em Licata, província de Agrigento, Sicília, entrou na história sinistra de Itália como o melhor e mais eficaz amigo da máfia. Antes e depois das bombas e dos tiros que mataram tantos polícias e juízes – de que Giovanni Falcone e Paolo Borsellino são as expressões maiores mas não as únicas –, Carnevale anulou mais de 500 sentenças relacionadas com a máfia e o crime organizado em geral.No auge do poder de que dispunha na secção penal do Supremo italiano estava pronto para dinamitar o maxiprocesso de Palermo, que condenou toda a estrutura dirigente e operacional dos clãs mafiosos da Sicília, com questões processuais. Antes, já tinha exercitado a argumentação nos tais 500 processos que pulverizou, sempre com grande retórica garantística e do lado dos direitos fundamentais, o que lhe valeu o epíteto de "assassino de sentenças".