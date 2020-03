A árvore envenenada na justiça

ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

As suspeitas que atingem os dois ex-presidentes do tribunal da Relação de Lisboa, e o que lhes esteve na origem (uma investigação de corrupção centrada no juiz Rui Rangel) são a verdadeira árvore envenenada da justiça portuguesa. Desta árvore só saem frutos podres e o dano que isso pode provocar na imagem geral da justiça mas, também, na qualidade da democracia que vivemos, é incalculável. Quem quiser reduzir este caso a uma questão interna da justiça, alegando que reflecte a sua histórica opacidade, está bem enganado.Este é apenas o caso conhecido mais grave de uma velha doença do regime. O amiguismo, o compadrio, a cunha e a reverência aos poderes atravessam a sociedade toda e, em particular, alguns setores da justiça nas suas instâncias mais altas. Isso vê-se na forma subserviente como Sócrates foi protegido nos tribunais superiores enquanto foi primeiro-ministro. Já ninguém se lembra do conforto que recebeu na procuradoria-geral da República e no Supremo Tribunal de Justiça?