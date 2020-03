Ameaça global

Conhecendo as muitas fragilidades do Estado em cenários de emergência, seja de fogos florestais ou de crises de saúde pública, as autoridades têm sabido gerir a progressividade das medidas, evitando, dentro do possível, uma lógica de pânico colectivo. Fazer outra coisa, seria somar irresponsavelmente mais problemas aos que já existem nas organizações, em particular no Serviço Nacional de Saúde, e aos muitos que a epidemia de coronavírus traz.

O símbolo do falhanço inicial

Falhou muita coisa no planeamento da resposta à crise? Sem dúvida! Um dos primeiros casos de suspeita, há quase dois meses, deixou uma metáfora inultrapassável sobre a forma como não estávamos preparados ou, pior, estávamos a desvalorizar o perigo iminente. O cidadão italiano de visita a uma fábrica de Felgueiras que ficou quatro horas dentro de uma ambulância, porque ninguém sabia o que lhe fazer, é a imagem brutal que define bem o ponto de partida para enfrentar esta crise. Daí para cá, porém, alguma coisa mudou. Na intensidade das últimas semanas, mesmo assim, persistem factos incompreensíveis. Desde logo, a inaceitável demora a assegurar a gratuitidade da Linha Saúde 24, que só esta sexta-feira foi anunciada. Depois, a tardia formação a bombeiros e pessoal da protecção civil, bem como o inexistente controlo de todas as fronteiras. Por fim, António Costa quase ficou refém de uma incompreensível (pelo menos, não explicada) hesitação do Conselho Nacional de Saúde Pública quanto ao encerramento das escolas.

O Governo quis confortar a decisão política com uma rede de aconselhamento técnico, compreende-se. Mas a desvalorização do impacto da pandemia que essa opção comportou terá sido a razão directa da enchente do dia seguinte nas praias, com todos os riscos que isso comportou. Costa, aliás, viu-se obrigado a assumir a liderança com mais intensidade, com uma linguagem mais forte mas profundamente realista.

A luta pela sobrevivência

Sobrevivência é, sem dúvida, uma palavra-chave nesta crise, seja pela via da emergência sanitária ou da devastadora crise económica que ela comporta. Em escassas semanas, o vírus tem vindo a derrubar alguns dos pilares essenciais da economia global, como a aviação, o comércio, o turismo e a finança. Para evitar a destruição de milhões de empregos todos os líderes e organizações mundiais estão convocados para uma rápida e eficaz actuação, desde logo a União Europeia.

Face a uma crise desta magnitude, a resposta pública e política tem procurado manter-se dentro de regras essenciais de bom-senso e sangue-frio na organização e comunicação. E isso é decisivo para enfrentar uma crise global que, se for muito prolongada, pode ter um efeito pulverizador na economia real portuguesa e europeia.

António Costa sintetiza bem o que está em causa, ao sublinhar a imperiosa necessidade de evitar que à epidemia do vírus se junte uma epidemia económica. É que se o coronavírus é um enorme problema, uma recessão mundial é um pesadelo infinito.

Será socialmente insustentável se viermos a ter de enfrentar uma espécie de tempestade perfeita. Se ao medo pela saúde somar-se o medo pela perda de emprego e de rendimento, num cenário de uma crise mundial que pode ser muito maior do que a de 2008. Trata-se de uma dupla penalização para as populações, em particular as classes médias e as mais desprotegidas.

Em poucas semanas, esta epidemia volta a desafiar não apenas a Europa mas todo o Mundo, incluindo os EUA. Donald Trump, na sua linguagem primitiva, reduzia tudo a fakenews mas enfrenta agora uma crise que pode ser sem precedentes. Para início de conversa, teve de abrir os cordões à bolsa e aplicar 50 mil milhões de dólares no apoio a todos os estados.

A crise das nossas vidas

Nesta altura, sem alarmismos, há essencialmente que ter a noção da magnitude do problema. Isso é o que mais nos pode ajudar a todos na resistência a uma pandemia que a grande crise das nossas vidas. Umas gerações tiveram nas Grandes Guerras Mundiais, na Guerra Colonial ou noutras pandemias, como a gripe espanhola, entre outras, as grandes tragédias do seu tempo. Hoje, não é um atentado brutal, como o 11 de Setembro de 2001, mas um vírus minúsculo que semeia a morte e o medo.

Este coronavírus pode vir a transformar-se numa gripe sazonal e diminuir a sua capacidade letal para níveis próximos desta velha infecção. Mas enquanto isso não acontecer a economia mundial está no fio da navalha. Este é o primeiro grande teste à globalização económica, que mostra aqui a sua face mais frágil. E nesse plano, os mercados financeiros mostraram, mais uma vez, que estão muito longe da ideia de serenidade que é essencial face a uma sacudidela desta dimensão. As bolsas projectaram o pânico de forma global, evidenciando muito claramente o medo do capital financeiro em perder os seus lucros. Se alguém tiver de salvar o mundo já sabemos que não será dali que virá a solução. Cada um de nós é, portanto, o elemento decisivo para se salvar e salvar os outros. Começando pela modificação de hábitos, pelos cuidados a ter, pela adopção de prioridades pragmáticas. Esta é a hora de resistir e lutar, unidos, não de atirar as culpas para o vizinho do lado, entregando-nos aos piores instintos da condição humana, em particular ao medo e ao egoísmo. Os tempos que aí vêm podem ser muito difíceis e ainda não vimos nada.