As opiniões e as ideias tóxicas de Rui Rio sobre dois pilares essenciais de uma democracia, a liberdade de imprensa e a separação de poderes, são lamentáveis e não auguram nada de bom para a qualidade da democracia. Se saíssem da boca de André Ventura, tínhamos uma famosa "crise de regime" ou mesmo uma queda no abismo fascista, tal a facilidade com que hoje em dia a palavra está a vulgarizar-se na boca de velhos antifascistas e exclusivos guardiões da liberdade, do pluralismo e da tolerância... Mas como saíram da boca de alguém que lidera um dos históricos partidos fundadores do regime democrático, que pode ainda ter um papel numa futura solução de poder, são amortecidas por um conveniente silêncio institucional e partidário. Sobretudo de todos aqueles que fazem do debate público e político um habitual e cruel tiro ao alvo das franjas mais marginais do sistema político, do Chega a Joacine Moreira, passando pela Iniciativa Liberal e pelo PAN, ou se movimentam apenas no clássico maniqueísmo da esquerda contra a direita e vice-versa. Rio não teve sequer direito a umas piadas de Ricardo Araújo Pereira…Nuno Melo, por exemplo, disse uma das suas parvoíces habituais sobre o historiador Rui Tavares, e originou um terramoto entre os capitães do comentariado nacional. Há mesmo, como agora é mais ou menos moda, quem fale numa certa ânsia de restaurar o fascismo. Sobre Rui Rio, que nunca escondeu como gostaria de ter por sua conta procuradores, polícias, juízes e jornalistas, que tem da separação de poderes e do jornalismo independente uma visão de feitor de quintarola ou capataz de fabriqueta (de sapatos ou fraldas, tanto faz…), paira a passividade geral. Uma coisa é o que pensa e diz Rio. Tem todo o direito a isso. Outra coisa será a aplicação das suas ideias num quadro de poder. Isso sim, seria uma regressão brutal na qualidade da democracia.Se o que diz Rio é perigoso em qualquer tempo, a gravidade do que agora proclama atinge um zénite insuportável em tempos de exceção. Se é para aplicar estas sinistras ideias (próprias, elas sim, de uma forma de fascismo) que Rio quer ir para órbita do poder, de braço dado com António Costa no que chama de "governo de salvação nacional", estamos conversados. O País é que, muito provavelmente, tem de ser salvo de Rui Rio.O homem a quem já aqui elogiei algumas propostas e defendi algumas afirmações vilipendiadas à esquerda e à direita mostra que não tem a cultura democrática necessária para participar em soluções de poder. Sejam elas de governo ou de recorte parlamentar, com os tais "acordos de regime", que Rio há muito defende. O capataz do PSD é um razoável contabilista – com todo o respeito e consideração pelos contabilistas –, mas não um líder com visão estratégica e suficiente apego a uma ideia de democracia pluralista, assente na liberdade de expressão, de imprensa e na separação de poderes. Rio, em certo sentido, é muito mais perigoso do que Ventura. Não leva a extrema-direita para o poder na sua materialização clássica em ideias xenófobas e racistas, mas pode levar o preconceito salazarista sobre a divergência, leva o apetite censório, leva a ideologia do controleirismo orgânico. Em cultura política e maturidade democrática, Rio não chega aos calcanhares de Pedro Passos Coelho, de quem se pode discordar – e muito – das ideias neoliberais no campo económico, mas que foi um senhor no respeito pela separação de poderes e pela liberdade de imprensa. Foi o governo de Passos, através de Paula Teixeira da Cruz, como ministra da Justiça, que restaurou uma verdadeira anomalia democrática dos governos de Sócrates. Estes governos do PS protagonizaram a maior ofensiva de controlo político das magistraturas e das polícias que há memória em 46 anos de democracia. A pasta da Justiça teve dois ministros fracos e sem peso político porque era dirigida a partir do grupo parlamentar, primeiro, pelo inefável Ricardo Rodrigues, e depois pelo próprio Sócrates, que queria partir a espinha, não só ao Ministério Público como a toda a gente que discordasse dele. Foi a cultura democrática de um líder do PSD e uma imprensa livre e independente que pulverizaram esse ambiente putrefacto. Hoje, parece evidente que Rio não terá sequer entendido o que se passou nesses anos negros, e que alinha pela categoria dos políticos (e como são tantos…) para quem perguntar ainda ofende.O estado de emergência parece ter suspendido o código dos contratos públicos. Compreende-se a urgência de comprar milhões de máscaras, álcool-gel ou ventiladores para o Serviço Nacional de Saúde e que essa necessidade não seria compatível com a morosidade da realização de concursos públicos. Como todos os outros países europeus, Portugal não estava preparado para a rapidez de propagação do vírus nem para as suas consequências. Mas isso não pode significar que a opacidade e a ausência de escrutínio passem a ser regra. O local ideal para debater a forma como foram gastos esses muitos milhões e com que empresas será o parlamento. Espera-se que a oposição seja capaz de retomar as suas funções vitais, depois da hibernação que fez em nome da pátria. Mas isso é também uma obrigação do jornalismo, como afez na edição anterior e continuará a fazer. Mesmo que isso continue a incomodar as muitas vozes que por aí andam, desde logo entre antigos responsáveis da Saúde, como Correia de Campos e outros, que acusam os jornalistas de fazerem perguntas "muito agressivas" ao primeiro-ministro, à ministra da Saúde e à diretora-geral da Saúde. Que se incomodam mais com Rodrigo Guedes de Carvalho a cumprir o papel que é próprio de um profissional do que com o escrutínio político e legal da governação, absolutamente essencial em democracia. Na verdade, estes democratas não estão muito longe do capataz de fabriqueta Rui Rio. E é por causa deles, também, que a necessidade do jornalismo jamais será comparável a uma fábrica de sapatos ou de fraldas.