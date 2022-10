Rui Pinto, finalmente algo novo

Rui Pinto cometeu crimes e está a pagar por eles. A sua vida ficou virada do avesso. Mas o grande mérito deste caso estaria num desfecho que recuperasse Rui Pinto para o campo da legalidade, onde a sua informação pudesse ser investigada no quadro de um processo justo e equitativo

O julgamento de Rui Pinto está, finalmente, a produzir elementos de alguma importância. Em primeiro lugar, regista-se a mudança de narrativa do jovem pirata-informático. Para quem, como eu, investigou, com o Nuno Tiago Pinto, o mistério do roubo dos emails do Benfica, da revelação dos contratos do FC Porto e do Sporting, mostrando a Portugal e ao mundo quem é Rui Pinto, numa capa desta revista, publicada em setembro de 2018, é particularmente importante ouvi-lo dizer que, afinal, cometeu crimes por intrusão informática. E que o Football Leaks é da sua criação.