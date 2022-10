O ditadorzinho e o vendedor de atoalhados

Ao contrário do que se possa pensar, o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro representa um interessante objeto de análise. Desde logo, porque não foi um verdadeiro debate. Cedeu ao espetáculo e ao exercício comunicacional desesperado. Também à cirurgia fina do passado, à comparação da obra de um e outro, à catarse da corrupção e ao agitar da deriva populista e ditatorial. Não se pode dizer que o ódio tenha andado por ali, tal foi a quase cumplicidade entre os atores do espetáculo, o paternalismo e a condescendência de companheiros de estrada, bem expressos em alguns sorrisos e pancadinhas no ombro. No fundo, dois malandros da mesma esquina que se topam a milhas.