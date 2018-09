Rio descobre a verdade sobre Tancos

Neste caso, deveria estar preocupado com as consequências que comporta para a ideia e imagem de Estado. Deveria estar preocupado com a inexistência do ministro da Defesa e para a forma como o próprio primeiro-ministro desvalorizou a complexidade do caso, centrando a crítica, também ele, na justiça. Deveria estar preocupado com a tendência para a opacidade e para a ocultação revelada pelo Exército. Nada disto é saudável para um Estado de direito democrático. Como também não é o facto de três juízes terem sucessivamente desvalorizado a importância de uma rápida investigação, em tempo real, que impedisse o furto. Dois juízes do Porto e Leiria recusaram receber o processo com a informação que alertava para a possibilidade de ocorrer um furto de armas, alegando incompetência territorial ou processual.



Um juiz de Lisboa, o dr. Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, recusou autorizar escutas telefónicas aos suspeitos identificados. Se o dr. Rui Rio acha isto bem, se acha que foi tudo em nome dos direitos, liberdades e garantias, é importante que o diga, para sabermos todos ao que vamos de cada vez que tivermos de votar.

Depois de se ter recusado a comentar se Joana Marques Vidal deve continuar no cargo ou não, alegando, com razão, que é preciso ter sentido de Estado e evitar a politização destes temas, Rui Rio foi à Universidade de Verão e sacou da pistola contra os seus dois alvos habituais: o Ministério Público (MP), por causa do caso de Tancos, e a comunicação social, porque sim. O falhanço do tiroteio foi estrondoso e as balas crivaram-lhe o próprio pé. Rio pediu mais celeridade e "correcção" ao MP, desvalorizando a complexidade da investigação e comparando o caso à famosa guerra de Solnado.Um político que fala tanto em sentido de Estado deveria saber algumas coisas básicas sobre Tancos e, sobretudo, evitar a chacota acerca do tema. Quem falhou em Tancos não foi o Ministério Público, que está a tentar fazer o seu trabalho, com a Polícia Judiciária, e desse modo a procurar resgatar a dignidade do Estado. Quem falhou foi o Exército e o Governo. A sucessão de erros no Exército e nas áreas da sua tutela, como a Polícia Judiciária Militar (PJM), é de palmatória. Desde o bloqueio promovido pela PJM à investigação da Polícia Judiciária propriamente dita, alegando que o crime é essencialmente militar, como se isso fosse uma coisa óbvia, até às famosas "exonerações temporárias" dos militares responsáveis pelos paióis de Tancos, o Exército foi uma desgraça em matéria de coerência institucional.Aqui, parece mais ou menos óbvio, sem que seja necessário sequer conhecer o processo por dentro, que as conclusões da investigação do MP sobre as pessoas do universo militar envolvidas não serão suaves. Se aos episódios iniciais, após o furto, juntarmos as contradições e omissões do Exército na famosa devolução – ou "achamento" – das armas, então, prevê-se um verdadeiro pesadelo institucional para este ramo das Forças Armadas, para o Governo, e um enorme problema político para Rio, por causa destas palavras. Uma "acusação correcta"? Que coisa será isso, dr. Rui Rio? E o que sabe, que não nos quis dizer, que retira complexidade à investigação, transformando-a num pequeno caso de polícia que se pode e deve aviar em três tempos?! Qual é, afinal, a verdade sobre Tancos que não nos quis dizer, provavelmente com receio de ser acusado de violação do segredo de justiça?!