Porque é importante reconduzir Joana

Na verdade, Joana Marques Vidal é a melhor herdeira de Cunha Rodrigues, que teve um papel histórico e decisivo na estruturação do Ministério Público enquanto poder independente. Cunha Rodrigues foi o melhor procurador-geral após os anos difíceis do pós-25 de Abril e é dele a impressão digital constitutiva desta magistratura tal como a conhecemos. Souto Moura foi um continuador da sua obra, mas sem a indiscutível capacidade de manobra estratégica de Cunha Rodrigues face ao poder político e, mesmo, à divisão dos grupos internos que se agrupavam pelas velhas categorias ideológicas que saíram da revolução. Depois de Souto Moura chegou o cataclismo, com o pior e mais permeável procurador-geral da República, que foi Pinto Monteiro. Deixou um legado que é uma verdadeira recessão de décadas. Correr o risco de ver Joana Marques Vidal substituída por alguém com um perfil idêntico é um risco que a democracia portuguesa não pode enfrentar, sobretudo numa altura em que as tentações hegemónicas e cesaristas de parte do poder político são mais do que evidentes.

A recondução de Joana Marques Vidal explica-se por razões históricas e de competência. Não por razões políticas, como alguns querem. Quais foram, afinal, os méritos da procuradora-geral da República? Mais do que falar do caso A ou B, a necessidade de recondução explica-se pelo trabalho realizado na devolução de normalidade, previsibilidade e transparência a todo o Ministério Público e, desde logo, a departamentos vitais como o DCIAP. Joana Marques Vidal, ao nomear Amadeu Guerra para coordenador do DCIAP, acabou com a balbúrdia que por ali reinava. Os procuradores passaram a ter mais acompanhamento hierárquico, exigência, metas e prazos de trabalho. Deixou de haver averiguações preventivas com 12 anos de antiguidade, totalmente opacas e atentatórias dos mais elementares direitos dos visados. Esse passo foi muito importante num departamento que é essencial no combate a formas de crime mais organizadas, sejam elas violentas ou de colarinho branco. Basta olhar para os espectaculares resultados dos processos da ETA para perceber isso. Não é preciso olhar apenas para a Operação Marquês.Depois há o elemento humano, a capacidade técnica e de distanciamento face aos diversos poderes. Joana Marques Vidal retirou o Ministério Público de um caminho que o empurrava para a governamentalização. O seu dever é garantir o cumprimento da lei sem olhar a quem. Foi isso que fez e não ficou prisioneira de antigos colegas de curso, amigos daqui ou dali, associações mais ou menos secretas ou um qualquer grupo excursionista. Não é de casamentos, aniversários ou baptizados, o que num País pequeno acaba por gerar uma proximidade condicionante. Esse recato é o melhor caminho para a independência, autonomia e imparcialidade. Com erros ou sem eles, esse é o traço do Ministério Público que temos.