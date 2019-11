ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

A ideia de que a compra da TVI pela Cofina, empresa detentora desta revista, "comporta um sério risco de diminuir o pluralismo jornalístico e a diversidade de opiniões nos media em Portugal", na síntese de Mário Mesquita, vogal da ERC, é espantosa. Mesquita dá a alegada autoridade académica a uma tese tremendista, dita em tom mais grosseiro por meia dúzia de personagens disfarçadas de comentadores e jornalistas, de que a democracia está em risco. Não fazem por menos: a democracia está em risco! A democracia não está em risco por causa da corrupção ou de um sistema político cada vez mais autista e fechado sobre si próprio e os seus interesses clientelares, imagine-se, mas por causa da compra da TVI pela Cofina.A democracia está em risco com estes protagonistas do negócio, mas não com gente que acumula vastíssimos e incompatíveis interesses na advocacia, banca e política, com a gestão e propriedade de meios de comunicação. Gente que censura jornalistas e temas nos meios de comunicação social em que mandam, como as investigações a Sócrates, Salgado e Angola. Esses senhores não ameaçam a democracia…