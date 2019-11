ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

Enquanto por cá uma maioria de esquerda trava um dos valores mais elementares de uma democracia – a liberdade de expressão de minorias políticas em pleno parlamento –, as eleições espanholas de domingo passado mostram-nos as consequências desastrosas dessa incapacidade de lidar com o que não gostamos, ou até combatemos. O que em política, nesta era de extremos que atravessamos por todo o mundo, é uma coisa perigosíssima.Com base num argumento ridiculamente formal (a reforma do regimento parlamentar), PS, PCP, BE e PAN procuram o impossível no século XXI: tirar a palavra na casa da democracia. Por muito incómodas que sejam as crenças políticas e ideológicas desses pequenos partidos, para quem está instalado no poder ou numa estratégia de influência sobre este, o direito destas formações de falar no plenário é inalienável.