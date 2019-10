A defesa de Sócrates joga tudo no "seu" julgamento. É assim que os apoiantes e os defensores do ex-primeiro-ministro têm visto a fase de instrução, a decorrer sob a condução do juiz Ivo Rosa, que é também uma das grandes esperanças de Sócrates, na medida em que é visto como o único e verdadeiro juiz – imparcial e cego – que tocou até agora no processo.Para a defesa de Sócrates, a instrução, que só acaba em janeiro de 2020, é o único julgamento que aceita, dado que não é um verdadeiro julgamento, como entendem esta fase do processo penal.Ou seja, Sócrates quer que seja um julgamento, mas do Ministério Público e das suas provas, do juiz Carlos Alexandre e de todos os que o "perseguiram", que acabará com a sua não ida ao julgamento propriamente dito. Confuso? Nem por isso. Basta regressar ao primeiro momento do processo para perceber que o essencial desta fase estará, não no que Sócrates dirá, que é nada, pelo menos de novo e substancial, mas sim na conduta do juiz Ivo Rosa.