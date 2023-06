Há 18 minutos

O tempo dos traficantes

O tráfico de seres humanos, com incidência no mundo do futebol, não é um fenómeno recente. A sua denúncia pública tem já uma história e há instituições que têm feito o seu trabalho. As vítimas, porém, hoje determináveis à escala da globalização do próprio futebol, merecem muito mais.