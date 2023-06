A omertà dos poderosos

Paulo Morais, ativista de muitas causas, não é uma figura consensual. Nem tem de ser. É apenas uma voz que se tem afirmado, com imensa coragem, na denúncia dos abusos de muitos poderes, seja em que latitude for, sejam quem forem os “incomodados”.

A manipulação dos tribunais por parte de quem tem muito dinheiro é uma das mais poderosas causas de limitação do debate público. Sempre foi assim, desde os confins da história. O mais surpreendente, porém, é que permaneça, como um rolo compressor, a pairar sobre quem teima em falar com liberdade no espaço público. Os jornalistas, os ativistas de direitos humanos ou de causas como o combate à corrupção e outras formas de criação de desigualdades, são os grandes alvos do poder do dinheiro. E as vítimas somos nós, cidadãos, em nome de quem aquelas vozes assumem o risco de denunciar, expor, revelar, dizer, publicar.