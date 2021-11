O pântano italiano

O que se abre aqui, neste jogo das alianças pós-eleitorais possíveis, é tão só a velha porta do pântano italiano. Foi também em nome da estabilidade, da governabilidade e, claro, do fantasma anticomunista, que Itália foi governada meio século por coligações de democratas-cristãos, socialistas, liberais e republicanos.

O evidente bloqueio do sistema político, incapaz de gerar maiorias eleitorais, que há muito vem a dar sinais de colapso perante a autoinfligida amnésia dos partidos, volta a alimentar o debate das coligações pós-eleitorais. Na verdade, este é um debate em torno de cenários, que se resume a uma velha ideia de síntese sobre os problemas aparentemente insolúveis: como é que vamos sair da enrascada em que nos metemos?



A questão de saber se será com a esquerda, com o PSD de Rui Rio ou com o PAN, que António Costa e o PS farão a tal maioria da governabilidade, é já hoje quase irrelevante face ao cenário que comporta e aos problemas que a caracterizam. Será o problema da noite eleitoral de 30 de janeiro mas ficará, sobretudo, como a charada de longo prazo na política nacional.



O que se abre aqui, neste jogo das alianças pós-eleitorais possíveis, é tão só a velha porta do pântano italiano. Foi também em nome da estabilidade, da governabilidade e, claro, do fantasma anticomunista, que Itália foi governada meio século por coligações de democratas-cristãos, socialistas, liberais e republicanos. A história conta-nos qual foi o desfecho desse tempo de privilégio dos partidos face aos cidadãos.