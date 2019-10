A lei dos conflitos de interesses no Estado acomoda-se, mais uma vez e como sempre, à verdade formal e alheia-se da verdade material. Vê o que lhe interessa e desvia os olhos do que é a realidade

O que está em cima da mesa nestas eleições legislativas é a escolha entre um poder absoluto e um outro que, seja qual for a sua geografia político-partidária, cheira ao bafio do velho pentapartido à italiana

Se António Costa tiver de fazer coligações - que é o mais certo - faz com quem? Com o PAN, na versão minimalista, ou com o PSD, na versão dita patriótica, para enfrentar a tormenta que se aproxima?!

O Partido Socialista e António Costa saem deste conflito laboral em condições de vencer as próximas eleições com maioria absoluta. Mas os direitos agora relativizados, nomeadamente a lei da greve, não vão gozar de boa saúde

As autoridades estimam que vivam no concelho de Odemira cerca de 8 mil imigrantes, oriundos de 68 nacionalidades, maioritariamente da Ásia, mas, na verdade, ninguém sabe muito bem quantos são.

25-07-2019

Se a prioridade de António Costa, em matéria de combate à corrupção, é o que está no programa do PS, mais vale ficar com a memória do que de bom fizeram no passado, porque o presente é uma mão-cheia de nada