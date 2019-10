António Costa joga pelo seguro

Não é um trocadilho a puxar por uma velha rivalidade socialista. É mesmo uma síntese sobre a constituição do novo-velho governo apresentado hoje por António Costa ao Presidente da República. Reforçou o núcleo político, puxando para ministros de Estado os nomes da sua total proximidade e confiança – Pedro Siza, Santos Silva, Maria Vieira da Silva e Mário Centeno - , promoveu promoções pontuais e, para as estreias, apostou forte nas mulheres. O primeiro-ministro jogou pela previsibilidade dos perfis mais próximos, pela segurança da coordenação política num tempo em que se avizinham combates duros, pelo reforço de Mário Centeno e das contas certas. Mesmo nas estreias como ministros não se aventurou. Novidade, novidade, apenas Ana Abrunhosa e Ricardo Serrão, o novo ministro da Agricultura.

1 – A tropa de elite

Para enfrentar com força o duplo desafio de governar e garantir um bom desempenho na presidência da União Europeia, Costa apostou numa espécie de tropa de elite. O perfil político, jurídico e económico dos quatro ministros de Estado diz-nos claramente que esse será o núcleo de coordenação do Governo. É uma solução antiga, a de juntar os pesos-pesados no topo do executivo, mas tem mais condições para funcionar bem do que a clássica acumulação de funções em si próprio, receita a que Costa recorre com alguma frequência quando a governação enfrenta testes mais complicados. Procura, assim, suprir lacunas que foram claramente evidenciadas na gestão de algumas crises do governo anterior, como os fogo e a reorganização da protecção civil ou a condução desastrada de um ministro numa pasta sensível, como foi o caso de Azeredo Lopes na Defesa.

2 – As estrelas emergentes

No capítulo das promoções destaca-se Alexandra Leitão. Foi a sua capacidade de negociar, de enfrentar problemas, mesmo à custa de alguma impopularidade entre os professores, que evitou um desastre maior na Educação, onde o ministro Tiago Brandão deixou de dar prova de vida política nos últimos dois anos do anterior Governo. Alexandra Leitão é, claramente, uma das estrelas emergentes no universo governamental socialista, a par de Ana Mendes Godinho e Ana Abrunhosa.

Ao entregar a pasta da Modernização do Estado e da Administração Pública a Alexandra Leitão, Costa está a dar um importante sinal de valorização de uma frente política onde é urgente encontrar boas soluções e resultados rápidos. O perfil da nova ministra, que trabalha com profundidade os dossiês, encaixa claramente nessa necessidade de reformar a administração pública e de aprofundar um caminho que se traduza na prestação de melhores e mais rápidos serviços aos cidadãos.

A subida de Ana Mendes Godinho é um prémio para os bons resultados do Turismo mas, muito mais, a constatação que evidenciou nesse lugar uma capacidade para voos maiores. É um grande desafio substituir Vieira da Silva e, sobretudo, enfrentar todos os problemas que a organização e sustentabilidade da segurança social comportam.

Outra cartada forte é o novo Ministério da Coesão Territorial e a escolha de Ana Abrunhosa para ministra desta área. Até aqui presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Ana Abrunhosa tem uma experiência significativa na gestão dos fundos europeus. Resta saber se ficará com esse pelouro ou como, eventualmente, o partilhará com Nelson Souza, do Planeamento.

3 – Educação: As cartas fora do baralho

No grupo dos que ficam, destaca-se a continuidade na aposta de Francisca Van Dunen como ministra da Justiça, e de Marta Temido na Saúde. A magistrada geriu a pasta sem grandes sobressaltos, apesar da polémica criada pela substituição de Joana Marques Vidal como procuradora-geral da República. Sem dinheiro, conseguiu alguma paz na área da Justiça, ainda que tenha pela frente a resolução de pesados problemas, como a asfixia de meios e consequente sangria de quadros que atinge a Polícia Judiciária.

Já na Saúde, Marta Temido não escapou a fortes polémicas mas, na verdade, quase não teve tempo de mostrar se tem fibra reformista ou não. António Costa, que dificilmente encontraria um nome forte para a Saúde, está a dar-lhe uma nova oportunidade.

Verdadeiramente incompreensível é a continuidade de Tiago Brandão Rodrigues como ministro da Educação. É, a par de Graça Fonseca, na Cultura, a carta fora do baralho. Não tem o peso político necessário para os novos braços de ferro que o aguardam com os professores e perdeu o seu melhor trunfo, Alexandra Leitão, que fica como reserva para a pasta numa futura remodelação, por muito que tenha recaído sobre si o ónus das guerras no sector. Neste capítulo, aos olhos da opinião pública, resistiu muito melhor do que o ministro.

Graça Fonseca permanece, também incompreensivelmente, no Governo. Não mostrou capacidade de gestão nem uma ideia orientadora para a Cultura. É um nome gasto, que não puxa nem pelas indústrias culturais nem pelos criadores. Para já não falar da Comunicação Social, onde a sua acção política é de uma total inexistência.

4 – Os maratonistas

Pedro Nuno Santos, nas Infraestrturas, Eduardo Cabrita, na Administração Interna, e Matos Fernandes no Ambiente são uma espécie de maratonistas neste ciclo de Costa. Como secretários de Estado ou ministros, com altos e baixos, têm sido os corredores de fundo do Governo em áreas estruturantes da governação. Uma espécie de homens para todo o serviço e tarefas, desde acudir às emergências da segurança ou dos transportes, até acomodar os restos do socratismo, como esse mistério da ida de João Galamba para a pasta da Energia.