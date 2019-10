ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Opior aconteceu na Catalunha. A pesada sentença dos nove líderes nacionalistas da região veio regar com gasolina uma fogueira que já ardia muito intensamente, pelo menos desde 2017. Com esta sentença das muito partidarizadas cúpulas da justiça espanhola, dirigida por um conselho superior onde PSOE e PP têm, basicamente, repartido influência e poder através dos juízes amigos que ali colocam, os nove dirigentes catalães foram entronizados como verdadeiros mártires de uma causa que, até aqui, não recolhia sequer uma maioria sólida na população da Catalunha.Espanha deu um salto no escuro, arrastando a Catalunha consigo e arriscando despertar e alimentar os setores mais radicais do independentismo catalão. No limite, podemos estar perante a origem de formas muito radicais, inclusive armadas, de defesa de uma ideia de independência.