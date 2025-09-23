Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
23 de setembro de 2025 às 23:00

O peixe apodrece pela cabeça

A cada dia que passa o padrão do comportamento de Luís Montenegro sobre a Spinumviva, rendimentos e património é cada vez menos transparente.

A ideia vem da milenar sabedoria chinesa e foi muito popularizada por Mao. Também por Erasmo de Roterdão. O peixe apodrece pela cabeça e quando isso acontece todo o corpo é irrecuperável. O aforismo vale no Oriente e no Ocidente, tornou-se uma metáfora universal.

