A República do emaranhado de leis

O casamento entre as incompatibilidades e os ajustes diretos representa a mais densa das florestas. O potencial destrutivo sobre a credibilidade do regime é brutal. E não está nas mãos do Chega.

Ao contrário do que pode pressupor-se do tiroteio verbal com que foi recebida a mensagem do Presidente da República no parlamento, sobre a necessidade de clarificar a legislação de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos, esta é um importante documento político.