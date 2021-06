O 25 de Abril fez-se para quê?

Quando uma câmara municipal com a importância da de Lisboa não é capaz de acautelar uma questão potencialmente lesiva de direitos fundamentais, sejam eles titulados por cidadão português ou estrangeiro, estamos perante muito mais do que um lapso lamentável, como disse o presidente do município, Fernando Medina, sobre a transmissão de dados pessoais dos organizadores de uma manifestação contra o regime de Putin. Esta falha nunca seria admissível em qualquer cenário, muito menos na Câmara Municipal de Lisboa, seja ele mais o resultado de uma inadmissível rotina burocrática do que de uma insuportável e inverosímil opção política.