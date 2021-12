Não vou regressar a Portugal

A captura de João Rendeiro e a consequente intervenção mediática do diretor-nacional da PJ, Luís Neves, cumprindo o seu dever de devolver alguma tranquilidade à opinião pública sobre o funcionamento da parte da justiça que está ao seu alcance, não satisfizeram alguns setores. De Rui Rio e do CDS a alguns setores do comentariado político, não faltou quem apontasse os pecados da operação e de Luís Neves. Afinal, a captura de Rendeiro resultou do mero “encadeamento dos astros” e foi um “golpe de sorte”, como disseram alguns. Outros, apontaram a Luís Neves o dom da ubiquidade, por ter ido a três televisões, culparam-no de show-off mediático, por aí adiante.