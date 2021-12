A tenebrosa caução

A caução aplicada pelo juiz Carlos Alexandre a Manuel Pinho causou uma comoção generalizada em alguns setores da opinião publicada, do comentariado televisivo e no universo de alguma advocacia. Nada surpreendente. Há muito que alguns setores conseguem esconder os seus próprios interesses, amizades e conveniências atirando a lama para cima de outros e em nome dos direitos fundamentais.



A justiça portuguesa tem muitos atavismos e problemas, já se sabe. Grande parte dos quais induzidos pela incapacidade política de legislar com qualidade e de decidir com coragem a distribuição de meios técnicos e humanos. Depois, também terá os seus corporativismos. E a sua quota-parte de gente menos recomendável e muito permeável aos diversos cantos de sereia que adoram ter o seu juiz ou procurador por conta. Mas não é uma justiça antidemocrática. Pelo contrário, pode ser amplamente escrutinada pelos outros poderes, pelas várias profissões forenses, pelos jornalistas, pelos advogados, por associações cívicas, por qualquer cidadão. As suas decisões podem ser expostas, criticadas, avaliadas por crivos de fiscalização nacionais e internacionais.



O mais perturbante na democracia portuguesa não está na justiça. Está no parlamento, nos partidos, nas redes clientelares que dominam o emprego público e o financiamento da política. Redes opacas, que vivem um tempo de enriquecimento sem causa visível ou objetiva quase sem paralelo na história contemporânea. O que, diga-se, não parece indignar ninguém.