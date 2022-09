Meloni e os meus irmãos de Itália

A primeira vez que passei férias em casa da família Giugliano, os meus irmãos napolitanos de Itália, foi no verão de 1985. Por esses anos da minha quase adolescente vida italiana, digamos assim, tive o privilégio de receber a hospitalidade napolitana, conhecer a cidade, a região, todo o país. Uns anos mais tarde, no início da década de 90, pontificava uma curiosidade inexpressiva mas simbólica na política italiana. Tinha sido eleita para o parlamento Alessandra Mussolini, estrela emergente do Movimento Social Italiano (MSI), partido fascista inspirado no seu avô. Nada de muito surpreendente, numa Itália onde sobrevivia uma pequena franja eleitoral de saudosistas do velho fascismo. Alessandra, então a ganhar a vida como modelo, e o MSI tinham poucos votos, eram vistos como uma curiosidade arqueológica. Mais tarde, Mussolini seria recebida, como Giorgia Meloni, de braços abertos por Silvio Berlusconi, o grande criador, a par da histórica desunião da esquerda, da fusão entre a direita liberal e a extrema-direita, com uns ingredientes de crime pelo meio, através das cumplicidades do velho crocodilo com a máfia siciliana.