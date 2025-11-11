Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
11 de novembro de 2025 às 23:00

Escrutínio

Uma parte do jornalismo não só falhou o escrutínio a José Sócrates como saltou para a sua claque de apoio .

João Miguel Tavares desencadeou, com o seu livro Sócrates - A ascensão, alguma polémica com as críticas aos jornalistas que não terão feito o escrutínio ao ex-primeiro-ministro. Já aqui escrevi que a tese, como todas, tem algumas variantes analíticas.

