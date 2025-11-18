Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
18 de novembro de 2025 às 23:00

A carga de Amadeu

Resta saber se o procurador-geral vai querer carregar às costas um Ministério Público que ainda não percebeu o que mudou na relação da política com a justiça

Amadeu Guerra tomou posse há pouco mais de um ano como procurador-geral da República (PGR). Enfrentava uma herança pesada e, pela primeira vez na história da justiça em democracia, aguardava-o um lóbi de críticos, organizado no Manifesto dos 50, uma mistura de “vítimas” do Ministério Público (MP), políticos ressabiados, uma pitada de gente bem-intencionada. Com Rui Rio à cabeça e Proença de Carvalho a orquestrar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

A carga de Amadeu