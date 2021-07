O grande cartão vermelho

A opacidade dos negócios de Luís Filipe Vieira e a utilização de um poderoso escudo e instrumento chamado Benfica levou o Ministério Público a mostrar um cartão vermelho ao ex-presidente. Muitos verão na simbologia do cartão vermelho o território legal estrito deste processo judicial: Vieira e o Benfica. Mas estão enganados. Seria impensável que, com o volume de processos já abertos sobre o universo do futebol, com o volume indiciário acumulado sobre os esquemas de sempre em clubes como o Benfica e o FC Porto, bem como sobre aqueles que andam ciclicamente na sua esfera de influência e dependência, que são quase todos da I Liga e muitos de campeonatos inferiores, as investigações judiciais parassem por aqui. Este é um cartão vermelho, sem dúvida, mas ao estado em que se encontra o futebol português, dominado por duas personagens que são faces da mesma moeda.



Transferências manhosas de jogadores desconhecidos que se valorizam meteoricamente, comissões a receber por quem vende e por quem compra, operações financeiras que correm essencialmente por paraísos fiscais e por testas de ferro, a multiplicação dos ditos agentes desportivos que se tornam trabalhadores comissionistas de alguns dos vendedores individuais, não do clube, a falsificação de contas para efeito tributário ou de supervisão de reguladores, o esquema clientelar na política e em setores-chave da administração central e autárquica, está lá tudo, num vasto universo de processos, incluindo os que investigam a adulteração da verdade desportiva. Quem quis ver, sempre viu o que se movimentava no palco e nos bastidores do futebol português.



São já meia centena os processos que visam o futebol, mas os que podem doer aos clientes que se seguem, de Vieira a Pinto da Costa, do filho do primeiro ao filho do segundo e respetivos amigos, como Bruno Macedo e Pedro Pinho, são os que estão na mão do procurador Rosário Teixeira e do inspetor tributário Paulo Silva. Estes seguem o teorema Al Capone, a conduta sancionada pelo imposto em falta, mas com muitos crimes atrelados e a prisão no horizonte. E tocam o coração do poder do futebol português. Chegámos à fase da podridão total. A partir daqui, clubes como o Benfica e o FC Porto (o Sporting, em princípio, extirpou o mal brunista a tempo), ou mudam de ciclo e de protagonistas ou afundar-se-ão por completo. Afundar-se-ão na dívida, na reputação, na irrelevância desportiva e num emaranhado interminável de processos judiciais.