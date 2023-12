O mérito e a igualdade básica perante a lei e o Estado só se garantem sem privilégios, sem derivas oligárquicas instaladas no coração do poder público, que o molda a seu bel-prazer.

O ódio às elites tem muitas manifestações na História. A Revolução Francesa foi um dos seus grandes momentos, que inspirou os movimentos políticos e sociais um pouco por todo o mundo. Em França, há pouco tempo, as manifestações dos coletes amarelos estavam cheias de jovens sem emprego, sem casa, sem salário, que mostravam a guilhotina em cópias de cartão. Que atacavam as forças da ordem e eram atacados por estas, impiedosamente. Todos filhos do povo, clássicos instrumentos do poder os que batem, símbolos da raiva social gerada pela desigualdade os segundos.