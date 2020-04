A caminho de um terceiro período de quarentena, a vida de todos nós ficou de pantanas, mas, um mês depois do início do estado de emergência qual é, afinal, a única certeza que temos: é que não temos certezas. Não sabemos ainda quando vão acabar estes tenebrosos dias de emergência nem como vamos sair deles. A famosa luz ao fundo do túnel ainda não apareceu. O que já vemos, paradoxalmente, são sinais preocupantes na frente política.A ministra da Saúde, Marta Temido, e a própria Direção-Geral da Saúde não têm sido felizes nas indecisões e ziguezagues protagonizados na questão dos números de infetados, mortos e recuperados. A abertura de uma guerra com as autarquias, confrontadas elas próprias com a exigência da emergência sanitária, na dupla perspetiva da saúde e da proteção civil, para lá de tudo o que já têm de assegurar no plano social e outros, não é um caminho razoável. Se a união faz realmente a força neste combate das nossas vidas, o Governo e a administração central do Estado têm especiais responsabilidades de transparência e de mostrar capacidade de envolvimento de toda a gente na frente de batalha.Não podem ser eles a fronteira da divisão e do desnorte, muito menos numa lógica de afirmação centralista do Terreiro do Paço contra os autarcas em geral e, em particular, os do Norte, que têm criticado a gestão dos números diários e dos meios de ataque à emergência sanitária.Os critérios de prestação da informação deveriam ter sido afinados desde o início. Sobre números e sobre todo o tipo de mensagens a passar num quadro de saúde pública, como a questão de usar ou não as máscaras. Ou tomar ou não certo tipo de remédios. Mas sobre a prestação da informação epidemiológica o Ministério da Saúde quase ia estoirando com a ideia de que a democracia não está suspensa, apesar de vivermos um período de exceção constitucional.Alguns burocratas locais e regionais do Ministério da Saúde não resistiram à tentação de impor a lei da rolha, criando, inclusive, um conflito potencial dentro do Governo, com os ministros da Modernização do Estado e da Administração Interna. Marta Temido contrariou essa opção mas, querendo dar uma explicação lógica e racional, também não foi feliz. Quis evitar a duplicação de números locais e nacionais e que a comunicação não exprima localmente uma realidade diversa da que se vai projetando no plano nacional. Tudo certo, desde que não seja à custa da verdade. A união constrói-se com verdade e não com propaganda.Para que a democracia não esteja suspensa é essencial esta respiração crítica dos autarcas em relação ao Governo. E, também, que a soma destes episódios não venha somar à lista das pandemias em curso, sanitária e económica, a da descrença. Isso seria terrível. Por isso repito aqui o que já escrevi no site da SÁBADO. A referência que Marta Temido fez ao risco de violar o segredo estatístico, justificando o apertar do crivo na prestação de informação pelas estruturas locais e regionais de Saúde, tornou o episódio ainda mais preocupante. Era o que faltava que informação de saúde pública relevantíssima para a população ficasse fechada a sete chaves no segredo estatístico.Em Portugal vigora legislação que defende a privacidade de toda a informação estatística de caráter individual, não podendo esta ser alvo de divulgação pública ou privada. Vigora, portanto, a regra de proibição de transmissão de informações de caráter individual referentes a entes privados. Para os chamados "entes públicos", como a administração pública em geral e, em particular, as estruturas governamentais, vigora, pelo contrário, um princípio de transparência, segundo o qual, podem ser do conhecimento público todos os dados estatísticos, desde logo tendo em conta o princípio de acesso à documentação administrativa. Em síntese, o Ministério da Saúde não pode divulgar a identidade e patologias do doente A , nem direta, nem indiretamente, mas pode dizer se faz parte de um grupo estatístico de infetados, mortos ou recuperados. Invocar o segredo estatístico não é, portanto, nada tranquilizador.O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, obteve uma vitória pessoal no caso Rui Pinto. Empenhou-se em conseguir as condições necessárias à colaboração de Rui Pinto, trabalhando em silêncio num processo de contactos que envolveu a defesa e o Ministério Público. O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, obteve uma vitória pessoal no caso Rui Pinto. Empenhou-se em conseguir as condições necessárias à colaboração de Rui Pinto, trabalhando em silêncio num processo de contactos que envolveu a defesa e o Ministério Público. O resultado foi sufragado pela juíza de instrução criminal e demonstra que é possível (para lá de obrigatório, claro) encontrar soluções dentro da lógica, de regras e valores de um ordenamento jurídico democrático. E que isso é sempre preferível a entregar a administração da justiça a uma ideia abstrata e muito perigosa de vigilantes ou cavaleiros andantes que, alegadamente, nos defenderão do mal e da injustiça. 