Dividendos e juros. Estas são duas das palavras-chave da crise económica que já estamos a viver. A par, claro, de outras que exprimem realidades sempre demasiado brutais, como desemprego, pobreza e fome.Saber como vão as empresas e o Governo gerir a inevitável tensão entre interesse público e liberdade de iniciativa privada é uma questão central da crise, que diz respeito a todos nós. Essa tensão exprime-se, desde logo, na legislação de cuidados intensivos, primeiro, e recuperação depois, que o estado de emergência e a emergência da crise impõem a setores estratégicos da economia, como a banca e as grandes empresas distribuidoras de bens e serviços essenciais.Entronca aqui o primado decisivo desta crise. Ela não pode ser a crise económica e financeira que vai matar muito mais gente do que o coronavírus. Por isso, o objetivo fundamental, para lá de, obviamente, acudir aos que ficam mais fragilizados por perderem quase todo o pouco rendimento que tinham, está na defesa da classe média. Depende da capacidade do Governo de defender a classe média, aguentando os seus níveis de rendimento, muito do sucesso de uma rápida recuperação da economia. Nesta crise não pode repetir-se o que aconteceu na crise dos bancos e do subprime, em 2008, que é um imparável empobrecimento da classe média, ao mesmo tempo que as elites financeiras não só permaneceram imunes à crise, como saíram dela com muito mais dinheiro. Pior: saíram dela beneficiadas por um novo quadro de relações laborais e salariais, por exemplo, que precarizou muito mais o trabalho dependente e esmagou os rendimentos mais baixos.A classe média, constituída pelos milhares de trabalhadores por conta de outrem, pequenos e médios empresários e profissionais liberais, é quem suporta, por via fiscal, o esforço de resistência às crises. Mas é, também, o motor de arranque essencial, pelo consumo, para que as economias saíam de retrações gigantescas como a que estamos já a sofrer.Segundo dados da Autoridade Tributária, o número de agregados que recebe entre 10.000 e 19.000 euros situa-se nos 35% do total dos agregados familiares. E o número dos que obtiveram um rendimento entre 19.000 e 40.000 euros representa 34,51%. É aqui, nestes intervalos de rendimentos, que está a classe média portuguesa, que, em 20 anos, de 1995 a 2014, passou a receber em média mais 9.000 euros por ano, saltando de 19.409,30 para 28.737,40 euros, nos dados do Instituto Nacional de Estatística, analisados pela Pordata. São, pois, os cerca de dois milhões de famílias que pagam IRS nos escalões definidos entre rendimentos de 10 mil a 32.500 que suportam o Orçamento do Estado.E é aqui, com este exército, que a banca e as grandes empresas prestadoras de bens e serviços essenciais têm de estar.E têm de estar com aquele exército aplicando moratórias a dívidas de crédito à habitação e de consumo. Não carregando com juros de 3% as linhas de crédito que o Governo criou para as empresas, quando os próprios bancos vão buscar dinheiro muito mais barato ao BCE. Não asfixiando os cidadãos com uma burocracia interminável, que os transforma numa espécie de delinquentes pré-primários a quem são exigidas todas as garantias, quando, no passado, as regras não eram essas em relação aos que são hoje conhecidos como os grandes devedores da banca. Não aplicando taxas e comissões leoninas a tudo o que respira, em matéria de relações comerciais com empresas e clientes individuais. Não aplicando de forma cega os mecanismos prudenciais contra o endividamento, que hoje levam os bancos a comunicar ao Banco de Portugal atrasos no pagamento de cêntimos em prestações de todo o tipo. Isso é a caricatura de todo um sistema que espatifou, até agora, 23 mil milhões de euros, em empréstimos nunca pagos, a amigos ou em esquemas de conveniência criminosa, quando manda para a lista negra do Banco de Portugal o nome de um cidadão que não pagou, por lapso, três cêntimos de uma prestação de 300 euros.Os bancos são armas essenciais para a defesa da classe média. Quanto mais saudáveis forem, mais condições terão de ajudar. Mas não podem querer que o poder político se retire de uma fiscalização ativa da sua ação nesta crise. Seria imperdoável que os bancos falhassem na solidariedade aos portugueses e que o poder político não fizesse o seu papel. Por isso, Rui Rio esteve muito bem ao dizer o que disse no parlamento, o local próprio para proferir aquelas palavras. Não fez uma crítica ideológica, limitou-se a dizer, para quem quis entender, que os lucros avultados não podem ser feitos à custa do habitual: comissões avultadíssimas, que só em 2019 foram 1.500 milhões de euros. António Costa também tem estado bem nesta matéria, fazendo uma leve pressão pública para que os bancos se definam. E o Presidente da República igualmente, ao fazer a sua magistratura de influência, convocando-os para os ouvir e lhes dizer de viva voz o que pensa. Tudo normal, dentro das regras da democracia, evitando que um tema tão sensível fique entregue a extremismos.A questão não se coloca apenas na banca. Mas a CGD, o BCP e o Santander tomaram a dianteira, congelando os dividendos que iam distribuir aos acionistas e respeitando as indicações do BCE sobre a matéria. Agiram bem por várias razões. Em primeiro lugar, deram um exemplo forte. Perceberam que tinham de se adaptar com rapidez às circunstâncias excecionais criadas pelo coronavírus. Em segundo lugar, parece óbvio que tendo os bancos recuperado com ajudas públicas o façam agora num novo quadro de solidariedade. E dizem a outras grandes empresas que venham a ter benefícios fiscais ou de outro tipo, que recorram a empréstimos garantidos pelo Estado, que devem fazer o mesmo. Na verdade, como poderiam empresas que estejam nessa situação insistir em pagar dividendos quando vão ao erário público buscar ajudas, em matéria de lay-off ou outras?! O bom senso vai ser decisivo. Espera-se que impere e exista em quantidades industriais.