Temos a obrigação de exigir que o debate sobre o estado da justiça não seja objeto de uma grosseira manipulação, organizada a partir dos palácios do poder, das sedes dos partidos, das ordens profissionais, das profissões forenses.

Um dia depois de Ricardo Salgado e respetivos comparsas serem enviados a julgamento, nove anos depois do início do processo, um dos mais complexos que a justiça portuguesa investigou em toda a sua história, o tribunal de Setúbal condenou a penas máximas os autores do escabroso assassinato de uma menor, Jéssica Biscaia.