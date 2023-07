Eleições espanholas e memória do senhor X

As eleições espanholas causaram uma grande excitação por cá. Não faltaram peritos, politólogos, comentadores, analistas, especialistas que derramaram uma quantidade intimidante de conhecimento por metro quadrado. Na verdade, com honrosas exceções, derramaram tudo o que um leitor atento de bons jornais espanhóis, sabendo enquadrar as preferências ideológicas de cada projeto editorial, também teria acesso.